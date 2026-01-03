onedio
Bir Cümlelik Sözlerle Akıllara Kazınan Rock Parçaları

İrem Coşkun
03.01.2026 - 12:31

Bazı rock şarkıları vardır, tamamını ezbere bilmesen bile içinden tek bir cümlesi mutlaka aklında kalır ve sürekli mırıldanır durursun. Bu içerikte o şarkılara yer vereceğiz! İşte tek bir cümlesiyle rock tarihine kazınmış parçalar. 👇

1. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

2. Queen - Bohemian Rhapsody

3. Led Zeppelin - Stairway To Heaven

4. John Lennon - Imagine

5. Pink Floyd - Comfortably Numb

6. Metallica - Nothing Else Matters

7. Another Brick in the Wall - Pink Floyd

8. Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine

9. Radiohead - Creep

10. The Rolling Stones - Paint It Black

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
