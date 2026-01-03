Bir Cümlelik Sözlerle Akıllara Kazınan Rock Parçaları
Bazı rock şarkıları vardır, tamamını ezbere bilmesen bile içinden tek bir cümlesi mutlaka aklında kalır ve sürekli mırıldanır durursun. Bu içerikte o şarkılara yer vereceğiz! İşte tek bir cümlesiyle rock tarihine kazınmış parçalar. 👇
1. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
2. Queen - Bohemian Rhapsody
3. Led Zeppelin - Stairway To Heaven
4. John Lennon - Imagine
5. Pink Floyd - Comfortably Numb
6. Metallica - Nothing Else Matters
7. Another Brick in the Wall - Pink Floyd
8. Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine
9. Radiohead - Creep
10. The Rolling Stones - Paint It Black
