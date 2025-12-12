Fenerbahçe'nin Girona'ya Kiraladığı Dominik Livakovic Hocasını Adeta Çıldırttı

Livakovic'in takımda oynamak istemediğini kendisine ilettiğini söyleyen Michel, 'Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateşle ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livaković görev almak istemedi. Bu beni gerçekten kızdırdı.' diye konuştu.

Livakovic'in ayrılmak için bu yolu seçtiği iddia ediliyor.