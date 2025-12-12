onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Girona'ya Kiraladığı Dominik Livakovic Hocasını Adeta Çıldırttı

Fenerbahçe'nin Girona'ya Kiraladığı Dominik Livakovic Hocasını Adeta Çıldırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.12.2025 - 19:24

Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Dominik Livaković, Ederson’un transferi sonrası takımdan ayrılarak Girona’ya imza attı. Kalede rekabetin artmasıyla yedek konuma düşen Hırvat eldiven, düzenli oynama isteği nedeniyle ayrılık kararı aldığı söylenmişti. Ancak Hırvat kaleci Girona'da bir dakika bile süre almadı. 

Girona Teknik Direktörü Michel, 'Livakovic burada oynamak istemiyor, ne yapabilirim' diyerek son durumu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Livakovic, Girona'dan ayrılmak istiyor.

Livakovic, Girona'dan ayrılmak istiyor.

Livakovic'in takımda oynamak istemediğini kendisine ilettiğini söyleyen Michel, 'Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateşle ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livaković görev almak istemedi. Bu beni gerçekten kızdırdı.' diye konuştu.

Livakovic'in ayrılmak için bu yolu seçtiği iddia ediliyor.

Sadece iki takımda oynayabilir.

Sadece iki takımda oynayabilir.

Kurallar gereği bu sezon Fenerbahçe'yle maça çıkan Livakovic, ikinci bir takımla maça çıkması halinde üçüncü takıma imza atıp oynayamıyor. 

Kurallarda bir futbolcu üç takımla sözleşme imzalayabilir ancak iki takımla maça çıkabilir olarak bir madde bulunması Livakovic'in protestosunun ana nedeni olarak söyleniyor. 

Livakovic, Michel'in iddiasına göre Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bu nedenle Girona'da forma giymek istemiyor. 

İddialara göre Livakovic devre arasında Fenerbahçe'ye dönecek ve Dinamo Zagreb'e imza atacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın