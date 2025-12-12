Fenerbahçe'nin Girona'ya Kiraladığı Dominik Livakovic Hocasını Adeta Çıldırttı
Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Dominik Livaković, Ederson’un transferi sonrası takımdan ayrılarak Girona’ya imza attı. Kalede rekabetin artmasıyla yedek konuma düşen Hırvat eldiven, düzenli oynama isteği nedeniyle ayrılık kararı aldığı söylenmişti. Ancak Hırvat kaleci Girona'da bir dakika bile süre almadı.
Girona Teknik Direktörü Michel, 'Livakovic burada oynamak istemiyor, ne yapabilirim' diyerek son durumu paylaştı.
Livakovic, Girona'dan ayrılmak istiyor.
Sadece iki takımda oynayabilir.
