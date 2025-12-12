onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler Bu Kez Piyasa Değeriyle Adından Söz Ettirmeyi Başardı

Arda Güler Bu Kez Piyasa Değeriyle Adından Söz Ettirmeyi Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.12.2025 - 19:55

2023 yazında Fenerbahçe’den Real Madrid’e geçiş yapan Arda Güler, kariyerinin en parlak dönemine ulaşmış durumda. Transfer edildiğinde 15 milyon euro olan piyasa değerini 2,5 yılda altı kat artıran genç yıldız, yalnızca kendi kariyerinde değil Türk futbol tarihinde de önemli bir rekora imza attı. Arda Güler’in güncel piyasa değerine ilişkin tüm ayrıntılar dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Liga'da piyasa değeri en fazla artan oyuncu Arda Güler oldu.

La Liga'da piyasa değeri en fazla artan oyuncu Arda Güler oldu.

LaLiga’da yılın son piyasa değeri güncellemesi açıklandı ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler değerini bir kez daha yükselterek listenin zirvesine yerleşti. Güncellemeyle birlikte Arda, ligde piyasa değeri en fazla artan oyuncu oldu ve 20 yaşında yeni bir rekora daha imza attı. Transfermarkt verilerine göre değer artışında Arda’yı Real Madrid’den Kylian Mbappé ile Barcelona’dan Fermin López takip etti.

Değeri 30 milyon Euro arttı.

Değeri 30 milyon Euro arttı.

Arda Güler’in piyasa değeri son güncellemeyle birlikte 30 milyon euro artarak 90 milyon euroya yükseldi ve genç oyuncu Türk futbol tarihinin en değerli ismi unvanını pekiştirdi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 22 maçta görev yapan Arda, 3 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. Ayrıca ekim ayında kulübün en iyi oyuncusu seçilerek yükselişini taçlandırmıştı.

Değerini altıya katladı.

Değerini altıya katladı.

Fenerbahçe’den Real Madrid’e imza attığı dönemde 15 milyon euro olarak kaydedilen Arda Güler’in piyasa değeri, Madrid’de geçirdiği 2,5 yılda altı kat artarak 100 milyon euro sınırına yaklaşmış durumda. Değerini en fazla yükselten ikinci isim konumundaki Kylian Mbappé ise 200 milyon euro seviyesine çıkarak listenin zirvesindeki Lamine Yamal ile aynı noktaya ulaştı.

Öte yandan güncellemede en büyük değer kayıpları Real Madrid’den Jude Bellingham ve Rodrygo ile Athletic Bilbao’dan Oihan Sancet’te görüldü; üç oyuncu da 20 milyon euro düşüş yaşadı. Buna göre Bellingham 160 milyon euroya, Rodrygo 60 milyon euroya, Sancet ise 40 milyon euroya geriledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Diğdem Çakır

Ah be... Paralara bak.