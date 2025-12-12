Arda Güler Bu Kez Piyasa Değeriyle Adından Söz Ettirmeyi Başardı

Fenerbahçe’den Real Madrid’e imza attığı dönemde 15 milyon euro olarak kaydedilen Arda Güler’in piyasa değeri, Madrid’de geçirdiği 2,5 yılda altı kat artarak 100 milyon euro sınırına yaklaşmış durumda. Değerini en fazla yükselten ikinci isim konumundaki Kylian Mbappé ise 200 milyon euro seviyesine çıkarak listenin zirvesindeki Lamine Yamal ile aynı noktaya ulaştı.

Öte yandan güncellemede en büyük değer kayıpları Real Madrid’den Jude Bellingham ve Rodrygo ile Athletic Bilbao’dan Oihan Sancet’te görüldü; üç oyuncu da 20 milyon euro düşüş yaşadı. Buna göre Bellingham 160 milyon euroya, Rodrygo 60 milyon euroya, Sancet ise 40 milyon euroya geriledi.