Bilimsel Araştırmalara Göre Şarkılar 50 Yıl Öncesine Göre Artık Daha Stresli

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, 2016’dan itibaren daha karmaşık sözlere sahip şarkıların yeniden yükselişe geçmesi. Bilim insanları bu dönüşümün nedenlerinin henüz net olmadığını, konuyu açıklığa kavuşturmak için ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Çalışmada, dinleyici tercihlerindeki değişimin ekonomik koşullarla ilişkisi de incelendi ancak 1973’ten bu yana hanehalkı gelirindeki dalgalanmalarla anlamlı bir bağlantı bulunamadı.

Buna karşın büyük toplumsal stres dönemlerinin şarkı sözlerinin niteliğini etkilediği tespit edildi. 11 Eylül 2001 saldırıları ile COVID-19 pandemisinin başlangıcı gibi kriz anlarında sözlerin hem daha karmaşık hem de daha pozitif bir tona kaydığı görüldü. Araştırmacılara göre bu durum, insanların zor dönemlerde kaçış hissi yaratan ve moral yükselten müziği tercih etmesinden kaynaklanıyor.