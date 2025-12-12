Bilimsel Araştırmalara Göre Şarkılar 50 Yıl Öncesine Göre Artık Daha Stresli
1973–2023 dönemine ait en çok dinlenen İngilizce şarkı sözlerini inceleyen bilim insanları, popüler müzikte belirgin bir dönüşüm olduğunu ortaya koydu. Scientific Reports’ta yayımlanan çalışmaya göre şarkı sözleri son 50 yılda hem belirgin biçimde sadeleşti hem de daha karamsar bir tona büründü. Ayrıca günümüz hitlerinde stresle bağlantılı kelimelerin geçmişe kıyasla çok daha sık kullanıldığı tespit edildi. Uzmanlar, bu değişimin dinleyicilerin stresle başa çıkma biçimlerinde müziğin üstlendiği rolün de zamanla yeniden şekillendiğine işaret ettiğini belirtiyor.
20 binden fazla şarkı araştırmaya dahil edildi.
Tarihi dönemeçler şarkıları etkiliyor.
