onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilimsel Araştırmalara Göre Şarkılar 50 Yıl Öncesine Göre Artık Daha Stresli

Bilimsel Araştırmalara Göre Şarkılar 50 Yıl Öncesine Göre Artık Daha Stresli

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.12.2025 - 20:27

1973–2023 dönemine ait en çok dinlenen İngilizce şarkı sözlerini inceleyen bilim insanları, popüler müzikte belirgin bir dönüşüm olduğunu ortaya koydu. Scientific Reports’ta yayımlanan çalışmaya göre şarkı sözleri son 50 yılda hem belirgin biçimde sadeleşti hem de daha karamsar bir tona büründü. Ayrıca günümüz hitlerinde stresle bağlantılı kelimelerin geçmişe kıyasla çok daha sık kullanıldığı tespit edildi. Uzmanlar, bu değişimin dinleyicilerin stresle başa çıkma biçimlerinde müziğin üstlendiği rolün de zamanla yeniden şekillendiğine işaret ettiğini belirtiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 binden fazla şarkı araştırmaya dahil edildi.

20 binden fazla şarkı araştırmaya dahil edildi.

Maurício Martins ve ekibinin yürüttüğü çalışma, Billboard Hot 100’e giren haftalık en popüler 100 İngilizce şarkının 50 yıllık dönemini kapsıyor. Toplam 20.186 şarkı sözünün analiz edildiği araştırma, pop müzikteki dil kullanımının yıllar içinde belirgin biçimde değiştiğini ortaya koyuyor. Bulgulara göre sözler giderek daha sade bir yapıya bürünürken, negatif ifadeler ile stres bağlantılı kelimelerin kullanımı dikkat çekici biçimde yükseldi. Bu değişim, aynı dönemde ABD’de depresyon ve anksiyete oranlarındaki artışla ve hem haber medyasında hem de edebiyatta tespit edilen olumsuzluk eğilimiyle de örtüşüyor.

Tarihi dönemeçler şarkıları etkiliyor.

Tarihi dönemeçler şarkıları etkiliyor.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, 2016’dan itibaren daha karmaşık sözlere sahip şarkıların yeniden yükselişe geçmesi. Bilim insanları bu dönüşümün nedenlerinin henüz net olmadığını, konuyu açıklığa kavuşturmak için ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Çalışmada, dinleyici tercihlerindeki değişimin ekonomik koşullarla ilişkisi de incelendi ancak 1973’ten bu yana hanehalkı gelirindeki dalgalanmalarla anlamlı bir bağlantı bulunamadı.

Buna karşın büyük toplumsal stres dönemlerinin şarkı sözlerinin niteliğini etkilediği tespit edildi. 11 Eylül 2001 saldırıları ile COVID-19 pandemisinin başlangıcı gibi kriz anlarında sözlerin hem daha karmaşık hem de daha pozitif bir tona kaydığı görüldü. Araştırmacılara göre bu durum, insanların zor dönemlerde kaçış hissi yaratan ve moral yükselten müziği tercih etmesinden kaynaklanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın