onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu ile İlgili Davanın 12.5 Yıl Süreceği Öngörüsüne Şamil Tayyar'dan Açıklama Geldi

Ekrem İmamoğlu ile İlgili Davanın 12.5 Yıl Süreceği Öngörüsüne Şamil Tayyar'dan Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 00:13

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 kişi hakkında açılan yolsuzluk davasında ilk duruşma tarihi 9 Mart olarak belirlendi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce 3 bin 800 sayfalık iddianameyi kabul ederek süreci başlatmıştı. Böylece İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanıp Silivri’ye gönderilmesinden yaklaşık bir yıl sonra sanıklar ilk kez mahkeme önüne çıkacak. Mahkeme tarafından hazırlanan hedef süre formunda, davanın en geç 4 bin 600 günde tamamlanmasının öngörüldüğü, ancak taraflara bağlı nedenlerle bu sürenin daha da uzayabileceği ifade edildi. Bu süre yaklaşık 12 yıl 6 aya denk geliyor.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise konuya açıklık getiren bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Azami yargılama süresi 12.5 yıl dendi.

Azami yargılama süresi 12.5 yıl dendi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilen, 105’i tutuklu toplam 402 sanığın yargılandığı “İBB davası” için ilk duruşma 9 Mart 2026 saat 10.00’a planlandı. Tensip zaptında tüm tutuklu sanıkların mevcut hâllerinin korunmasına hükmedildi. Mahkeme, azami yargılama süresini 4 bin 600 gün olarak belirleyerek yaklaşık 12,5 yıllık bir sürece işaret etti. Ayrıca duruşmaların Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde hazırlanacak özel bir salonda yapılması talep edildi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise bu konuya dair önemli bir açıklama yaptı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise bu konuya dair önemli bir açıklama yaptı.

Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'İBB yolsuzluk davası 9 Mart’ta başlıyor.

12.5 yıllık hedef süre, UYAP’ın şüpheli sayısı ve dosya hacmine göre verdiği puan ve süreymiş.

Haftanın 4 günü duruşma olacak.

Mahkeme heyeti sadece bu dosyaya bakacak.

Bu yoğun tempo sonucu mahkemenin dosyayı 7/8 ayda karara bağlayacağı ifade ediliyor.

Yani.

2026 yılı sonunda İBB davasına ilişkin kararın çıkması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ayhan der

herşey güzel olacak inşaallah maşallah

yaren

2028’e kadar sürer