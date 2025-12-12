Ekrem İmamoğlu ile İlgili Davanın 12.5 Yıl Süreceği Öngörüsüne Şamil Tayyar'dan Açıklama Geldi

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 kişi hakkında açılan yolsuzluk davasında ilk duruşma tarihi 9 Mart olarak belirlendi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce 3 bin 800 sayfalık iddianameyi kabul ederek süreci başlatmıştı. Böylece İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanıp Silivri’ye gönderilmesinden yaklaşık bir yıl sonra sanıklar ilk kez mahkeme önüne çıkacak. Mahkeme tarafından hazırlanan hedef süre formunda, davanın en geç 4 bin 600 günde tamamlanmasının öngörüldüğü, ancak taraflara bağlı nedenlerle bu sürenin daha da uzayabileceği ifade edildi. Bu süre yaklaşık 12 yıl 6 aya denk geliyor.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise konuya açıklık getiren bir paylaşım yaptı.