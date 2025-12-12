Bahis Soruşturmasında Serbest Kalan Ahmet Çakar, Savcıya Teşekkür Etti

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti. Çakar, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında konuşan Çakar, savcılığın kendisine serbest olduğunu ve herhangi bir adli kontrol uygulanmadığını söyledi. Ailesine de değinen Çakar, eşinin çocuklarının yanında olduğunu ve ay sonunda geleceğini belirtti.