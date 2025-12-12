Bahis Soruşturmasında Serbest Kalan Ahmet Çakar, Savcıya Teşekkür Etti
İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınması beklenen ama kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade veren Çakar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Ahmet Çakar, gazeteci Rojda Altintaş'a kısa bir açıklamada bulundu.
İfadesinin ardından adli kontrolle serbest kaldı.
"Savcı hayatımı kurtarrdı."
