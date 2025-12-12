onedio
Bahis Soruşturmasında Serbest Kalan Ahmet Çakar, Savcıya Teşekkür Etti

Hakan Karakoca
12.12.2025 - 22:54

İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınması beklenen ama kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade veren Çakar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Ahmet Çakar, gazeteci Rojda Altintaş'a kısa bir açıklamada bulundu.

İfadesinin ardından adli kontrolle serbest kaldı.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti. Çakar, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında konuşan Çakar, savcılığın kendisine serbest olduğunu ve herhangi bir adli kontrol uygulanmadığını söyledi. Ailesine de değinen Çakar, eşinin çocuklarının yanında olduğunu ve ay sonunda geleceğini belirtti.

"Savcı hayatımı kurtarrdı."

Rojda Altintaş'a açıklamalarda bulunan Çakar, savcıya teşekkür etti. Altintaş, aralarında geçen konuşmaya dair X hesabından şu bilgileri paylaştı: 

'Ahmet Çakar ile konuştum. Şöyle diyor:

“Kalbimde iki tane stent var. Meğer koroner ana damar yüzde 90 kapalıymış. Bu şu anlama geliyor. Her an, her yerde aniden ölebilirmişim. Savcı belki de benim hayatımı kurtardı”

Çakar, gözaltına alındığı sırada girdiği sağlık kontrolünün ‘bir hayra vesile olduğunu’ vurguluyor.'

Hakan Karakoca
