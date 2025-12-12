onedio
Liverpool'la İpleri Koparmak Üzere Olan Salah İçin Yeni Karar Açıklandı

Hakan Karakoca
12.12.2025 - 21:38

Liverpool FC, tarihinin en büyük krizlerinden biriyle sarsılıyor. Teknik direktör Arne Slot ile takımın efsane ismi Mohamed Salah arasındaki gerilim, karşılıklı zehir zemberek açıklamalar ve kadro dışı kararıyla zirveye tırmandı.

Krizin fitili, Arne Slot'un Mısırlı yıldızı Premier Lig'de üst üste üç maç yedek bırakmasıyla ateşlendi. Özellikle 3-3 sona eren Leeds United maçında da ilk 11'de şans bulamayan Salah, maç bitiminde kameraların karşısına geçerek bugüne kadarki en sert açıklamasını yaptı. Salah, kulübün kendisini korumadığını ima ederek; 'Dürüst olmak gerekirse, kulübün beni otobüsün altına attığını hissediyorum. Yeterli saygıyı görmediğimi düşünüyorum ve hocayla ilişkimiz bir anda koptu' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama ardından kadro dışı kararı gelmişti.

Arne Slot'un yanıtı gecikmedi.

Bu şok edici röportajın ardından teknik direktör Arne Slot’un yanıtı hem sözlü hem de eylemsel olarak çok sert oldu. Hollandalı teknik adam, Salah'ın bu hislerini medya önünde paylaşmasından 'büyük hayal kırıklığı' duyduğunu belirterek 'Hiçbir birey kulüpten büyük değildir. Ben takımın menfaati için ne gerekiyorsa onu yaparım' dedi.

Disiplinden taviz vermeyen Slot, bu sözlerin ardından Salah'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Inter maçı kadrosuna almayarak cezalandırdı. Slot, krizin çözümü için Salah ile yüz yüze özel bir görüşme yapacaklarını belirtse de, İngiliz basını iplerin onarılamaz şekilde koptuğunu ve yıldız oyuncunun ayrılığının yakın olduğunu yazıyor.

Görüşme olumlu geçti.

Daily Mail’in aktardığı bilgilere göre Liverpool, Salah’ı Brighton karşılaşmasının kadrosuna dahil etti. Arne Slot ile bugün yapılan yüz yüze görüşmenin beklentilerin üzerinde olumlu geçtiği, taraflar arasındaki gerginliğin tamamen bitmese de önemli ölçüde yumuşadığı ifade ediliyor.

Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 19 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asist üreterek takımına doğrudan katkı sağlamış durumda.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
