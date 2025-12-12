Liverpool'la İpleri Koparmak Üzere Olan Salah İçin Yeni Karar Açıklandı
Liverpool FC, tarihinin en büyük krizlerinden biriyle sarsılıyor. Teknik direktör Arne Slot ile takımın efsane ismi Mohamed Salah arasındaki gerilim, karşılıklı zehir zemberek açıklamalar ve kadro dışı kararıyla zirveye tırmandı.
Krizin fitili, Arne Slot'un Mısırlı yıldızı Premier Lig'de üst üste üç maç yedek bırakmasıyla ateşlendi. Özellikle 3-3 sona eren Leeds United maçında da ilk 11'de şans bulamayan Salah, maç bitiminde kameraların karşısına geçerek bugüne kadarki en sert açıklamasını yaptı. Salah, kulübün kendisini korumadığını ima ederek; 'Dürüst olmak gerekirse, kulübün beni otobüsün altına attığını hissediyorum. Yeterli saygıyı görmediğimi düşünüyorum ve hocayla ilişkimiz bir anda koptu' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama ardından kadro dışı kararı gelmişti.
Arne Slot'un yanıtı gecikmedi.
Görüşme olumlu geçti.
