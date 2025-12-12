Liverpool'la İpleri Koparmak Üzere Olan Salah İçin Yeni Karar Açıklandı

Bu şok edici röportajın ardından teknik direktör Arne Slot’un yanıtı hem sözlü hem de eylemsel olarak çok sert oldu. Hollandalı teknik adam, Salah'ın bu hislerini medya önünde paylaşmasından 'büyük hayal kırıklığı' duyduğunu belirterek 'Hiçbir birey kulüpten büyük değildir. Ben takımın menfaati için ne gerekiyorsa onu yaparım' dedi.

Disiplinden taviz vermeyen Slot, bu sözlerin ardından Salah'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Inter maçı kadrosuna almayarak cezalandırdı. Slot, krizin çözümü için Salah ile yüz yüze özel bir görüşme yapacaklarını belirtse de, İngiliz basını iplerin onarılamaz şekilde koptuğunu ve yıldız oyuncunun ayrılığının yakın olduğunu yazıyor.