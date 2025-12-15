"Salt Bae Krizi" FIFA'nın Başına Bela Oldu: 2022 Dünya Kupası Olayının Bedeli Ağır Oldu
FIFA, 2022 Dünya Kupası finalinde ünlü şef Salt Bae'nin sahaya izinsiz girmesi ve Arjantinli efsane Lionel Messi ile yaşadığı tartışmalı anlar nedeniyle yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya. Eski bir FIFA çalışanı, olay sonrasında 'hukuka aykırı şekilde derhal işten çıkarıldığı' iddiasıyla kuruma karşı İsviçre'de yasal işlem başlattı.
Eski bir FIFA çalışanı, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini kutladığı final maçının ardından sahayı izinsiz işgal eden ünlü şef Salt Bae skandalı yüzünden işini kaybettiğini iddia ederek futbolun en üst düzey yönetimini mahkemeye verdi.
