

"Salt Bae Krizi" FIFA'nın Başına Bela Oldu: 2022 Dünya Kupası Olayının Bedeli Ağır Oldu

"Salt Bae Krizi" FIFA'nın Başına Bela Oldu: 2022 Dünya Kupası Olayının Bedeli Ağır Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.12.2025 - 12:50

FIFA, 2022 Dünya Kupası finalinde ünlü şef Salt Bae'nin sahaya izinsiz girmesi ve Arjantinli efsane Lionel Messi ile yaşadığı tartışmalı anlar nedeniyle yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya. Eski bir FIFA çalışanı, olay sonrasında 'hukuka aykırı şekilde derhal işten çıkarıldığı' iddiasıyla kuruma karşı İsviçre'de yasal işlem başlattı.

Eski bir FIFA çalışanı, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini kutladığı final maçının ardından sahayı izinsiz işgal eden ünlü şef Salt Bae skandalı yüzünden işini kaybettiğini iddia ederek futbolun en üst düzey yönetimini mahkemeye verdi.

Ersan Gökay, Zürih iş mahkemesine yaptığı resmi şikayette, kendisinin kontrolü dışındaki güvenlik ve protokol ihlalleri nedeniyle 'günah keçisi' ilan edildiğini ve hukuka aykırı bir şekilde görevine son verildiğini öne sürüyor. Gökay'ın yasal mücadelesi, Türk şef ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe'nin (Salt Bae) 2022 Katar'daki finalde Arjantinli oyuncularla, özellikle de Lionel Messi ile kupayı kaldırarak ve protokolü ihlal ederek sahada boy göstermesiyle başlayan kaotik olaylara dayanıyor. Salt Bae'nin maça, dönemin FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bizzat davetlisi olarak VVIP (Çok Önemli Kişi) statüsünde katıldığı ortaya çıkmıştı.

İddialara göre, final düdüğünün ardından dönemin FIFA çalışanı Gökay, bir nezaket göstergesi olarak VVIP konuğu Salt Bae'ye tribünlerden oyuncu tüneline kadar eşlik etti. Ancak Gökay'ın şefi birkaç dakikalığına yalnız bırakması, Gökçe'nin bu durumu kullanarak sahaya sızmasına ve Arjantin kutlamalarına dahil olmasına neden oldu. Bu görüntüler dünya çapında hızla yayılarak büyük bir tartışma yaratmış, Salt Bae'nin Angel Di Maria'nın elinden Dünya Kupası kupasını aldığı ve kendine has tuz serpme hareketini yaptığı anlar büyük tepki çekmişti.

Ersoy Gökay’ın mesleki hayatı karardı!

Bu olaydan sonra FIFA, sahaya erişimi sağladığı gerekçesiyle suçu Gökay'a yükledi. Kurum, Ocak 2023'te Gökay'a gönderdiği yazıda, eylemlerinin 'FIFA'nın itibarına ve maddi olmayan varlıklarına önemli zarar verdiği' gerekçesiyle resmi uyarı, Dünya Kupası ikramiyesinin yarı yarıya azaltılması ve 2026 dahil olmak üzere tüm gelecekteki FIFA etkinliklerinden men edilme gibi yaptırımlar uyguladı. Gökay, işini koruma sözüne dayanarak yaptırımları kabul ettiğini, ancak kısa süre sonra mesleki tecridin başladığını belirtti. Patronlarının kendisine çok kötü davrandığını söyleyen Gökay, kurum için gece gündüz çalıştığını, ancak 'başkalarını korumak için kurban edildiğini' ifade etti.

Kasım 2023'e gelindiğinde Gökay, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sağlık iznine ayrılmak zorunda kaldı. FIFA'ya dostane bir çözüm teklifinde bulunmasına rağmen kurum bu öneriyi reddetti ve Gökay hala sağlık iznindeyken sözleşmesi feshedildi. Amacının intikam değil, gerçeğin ortaya çıkması olduğunu söyleyen Gökay, tüm koşulların aydınlatılması ve ismini temize çıkararak huzurunu geri kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir FIFA sözcüsü ise, kurumun olaydan sonra dahili bir inceleme yaptığını ve söz konusu çalışanın o olay sırasında 'görev ve sorumlulukların tam bir yanlış anlaşılmasının yanı sıra tam bir muhakeme eksikliği ve sağduyu eksikliği' gösterdiğini savundu. Sözcü, kurumun bu temeldeki sorgulamaları dikkate almayacağını ve dahili istihdamla ilgili konular hakkında yorum yapmayacağını ekleyerek, eski çalışana yıllar süren hizmeti için teşekkür edip iyi dileklerde bulundu.

