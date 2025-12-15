"Salt Bae Krizi" FIFA'nın Başına Bela Oldu: 2022 Dünya Kupası Olayının Bedeli Ağır Oldu

Bu olaydan sonra FIFA, sahaya erişimi sağladığı gerekçesiyle suçu Gökay'a yükledi. Kurum, Ocak 2023'te Gökay'a gönderdiği yazıda, eylemlerinin 'FIFA'nın itibarına ve maddi olmayan varlıklarına önemli zarar verdiği' gerekçesiyle resmi uyarı, Dünya Kupası ikramiyesinin yarı yarıya azaltılması ve 2026 dahil olmak üzere tüm gelecekteki FIFA etkinliklerinden men edilme gibi yaptırımlar uyguladı. Gökay, işini koruma sözüne dayanarak yaptırımları kabul ettiğini, ancak kısa süre sonra mesleki tecridin başladığını belirtti. Patronlarının kendisine çok kötü davrandığını söyleyen Gökay, kurum için gece gündüz çalıştığını, ancak 'başkalarını korumak için kurban edildiğini' ifade etti.

Kasım 2023'e gelindiğinde Gökay, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sağlık iznine ayrılmak zorunda kaldı. FIFA'ya dostane bir çözüm teklifinde bulunmasına rağmen kurum bu öneriyi reddetti ve Gökay hala sağlık iznindeyken sözleşmesi feshedildi. Amacının intikam değil, gerçeğin ortaya çıkması olduğunu söyleyen Gökay, tüm koşulların aydınlatılması ve ismini temize çıkararak huzurunu geri kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir FIFA sözcüsü ise, kurumun olaydan sonra dahili bir inceleme yaptığını ve söz konusu çalışanın o olay sırasında 'görev ve sorumlulukların tam bir yanlış anlaşılmasının yanı sıra tam bir muhakeme eksikliği ve sağduyu eksikliği' gösterdiğini savundu. Sözcü, kurumun bu temeldeki sorgulamaları dikkate almayacağını ve dahili istihdamla ilgili konular hakkında yorum yapmayacağını ekleyerek, eski çalışana yıllar süren hizmeti için teşekkür edip iyi dileklerde bulundu.