Nusret, 2022 Dünya Kupası Finalinde Sahaya ‘Kaçak’ Girmiş! Nusret Yüzünden Türk Yöneticinin Hayatı Kararmış!

Gökay, FIFA CFO’su Thomas Peyer ve FIFA'nın kültür ve insandan sorumlu yöneticisi Andy Korner tarafından imzalanan 26 Ocak 2023 tarihli bir mektup aldı. Mektupta FIFA, Gökay'ın eylemlerinin FIFA'nın itibarına ve maddi olmayan değerlerine ciddi zarar verdiğini belirtiyor ve ona üç değişik yaptırım uygulanacağını bildiriyordu. Bunlar resmi bir uyarı, hak ettiği Dünya Kupası ikramiyesinde yüzde 50’lik bir kesinti ile mali sorumlulukları dışında 2026'ya kadar tüm resmi etkinliklerden men edilmesini içeriyordu.

Gökay, bir avukata danışması sonrasında bu yaptırımları kabul etti. Amacı bu olayı geride bırakıp görevine devam etmekti. Ama öyle olmadı. Çünkü yaptırımlar daha kabusun başlangıcıydı. Bu yaptırımların ardından 2023 Nisan ayında 2023 Kadınlar Dünya Kupası heyet listesinden çıkarılarak Avustralya ve Yeni Zelanda’daki turnuvaya gidemeyeceği de bildirildi. Ekstra bir yaptırım daha gelmişti.

Ersan Gökay bu karardan sonra FIFA’da üzerine oynandığını anlamaya başladığını söylüyor. Olanların kendisine uykusuz gecelere mal olduğunu depresyona girip çok acı çektiğini ve bir terapiste gitmeye başladığını ancak bu şekilde hayatına devam edebildiğini ifade ediyor.

Genel Sekreter Fatma Samoura ile temas kurmaya çalıştığını ve yardım istediğini de anlatan Gökay, o yemek sonrası Samoura’dan bir daha haber alamamış.