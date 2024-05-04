Nusret, 2022 Dünya Kupası Finalinde Sahaya ‘Kaçak’ Girmiş! Nusret Yüzünden Türk Yöneticinin Hayatı Kararmış!
Nusret, 2022 Dünya Kupası Finalinde Sahaya ‘Kaçak’ Girmiş! Nusret Yüzünden Türk Yöneticinin Hayatı Kararmış!
Kaynak: https://ajansspor.com/haber/dev-final...
2022 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantinli futbolcular sahada kupa ile kutlama yaparken bir anda yanlarında Nusret belirmiş, hepsiyle hep tek fotoğraf çektirmiş, hatta bazılarının elinden kupayı alıp pozlar vermişti.
Bu olay sonrasında ‘Nusret’in ne ayrıcalığı var, neden başkası değil de Nusret orada’ diye soranlar; meğer Nusret’in de ayrıcalığı yokmuş! Meğer Nusret sahaya kaçak girmiş! Hatta bu hareketi nedeniyle FIFA’da görevli bir Türk yöneticinin de hayatını karartmış!
İşte Ajansspor’dan Hüseyin Özkök’ün tüm detaylarını anlattığı 2022 Dünya Kupası finalinde yaşanan ‘Nusret Skandalı’nın tüm detayları…
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2022 Dünya Kupası Finali. Yer Katar’ın başkenti Doha, Lusail Stadı. Arjantin-Fransa finali sonuçlanmış ve Arjantin penaltılarla Dünya Kupası’nın sahibi olmuş. Yapılan kupa töreninin ardından Lionel Messi kazandığı ilk dünya kupasını havaya kaldırmış ve takım halinde çılgınca bir sevinç başlamış. Ancak kupa törenini ekranlarda seyreden milyarlarca insanın gözleri sevinen Arjantinli oyuncuların arasında tanıdık birine takılıyor. Aslında orada olmaması gereken biri, Türk restoran işletmecisi Nusret Gökçe. Ünlü restoran zinciri Nusr-Et’in sahibi. Dünyadaki namıyla Salt-Bea.
Nusret Gökçe’nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışıldı.
Türk yöneticiye kabus yaşatan olayda her şey Ersan Gökay’ın yine o dönemde FIFA Genel Sekreteri olan Fatma Samoura ve ailesini Doha’daki dev final öncesinde Nusr-Et’e götürmesiyle başladı.
Ersan Gökay’ın bu organizasyonu ve Nusret Gökçe ile tanışması aslında hayatının hatasını yapmasının ilk adımı oldu. Finali davetli olduğu VIP alanında izleyen Nusret Gökçe, aynı alanda bulunan Ersan Gökay’dan kendisini soyunma odası koridorlarına götürmesini istedi. Harhangi bir art niyet sezmeyen Gökay da bu isteği kabul etti.
Türk yönetici Ersan Gökay tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği o anı şöyle anlatıyor:
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Bu olanların ardından Ersan Gökay için kabus dolu günler başladı. FIFA’nın Nusr-Et skandalı sonrasında bir günah keçisine ihtiyacı vardı ve tabi en kolay hedef de Ersan Gökay’dı.
Ersan Gökay umutsuzca çareler ararken 2023 Ekim ayında bir gün Zürih’teki FIFA merkezinde asansörde karşısına Başkan Infantino çıktı. FIFA Başkanı’ndan adeta yalvarırcasına kısa bir randevu talep eden Ersan Gökay, Başkanın görüşmeyi kabul etmesine karşın Başkanlık sekreterliğinden hiçbir zaman haber alamadı. İşte bu gelişmeden sonra artık FIFA’da yolun sonuna geldiğini anladı ve rapor alarak hastalık iznine çıktı.
Gökay'ın e-postasından iki gün sonra, 27 Nisan'da, FIFA, FIFA Yükümlülükler Kodeksi’nin 337. maddesini gerekçe göstererek, "kurumu, yönetimini ve bazı FIFA çalışanlarını itibarsızlaştırma çabalarınız kabul edilemez ve affedilemez" diyerek iş sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetti.
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