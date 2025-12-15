Milli Eğitim’den Önemli Değişiklik Kararı: LGS ve YKS’de Bilgiyle Birlikte 'Beceri' de Ölçülecek!
Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile işbirliği yaparak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dahil tüm merkezi sınavlarda köklü bir soru tipi değişikliğine gidiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrenciler artık sadece bilgiyi ezberlemek yerine, bilgiyi kullanma ve uygulama becerilerini ölçen, bağlam temelli yeni tip sorularla karşılaşacaklar. Bakanlık, bunun bir sınav sistemi değişikliği değil, soru modellemesi yeniliği olduğunun altını çiziyor. Yeni beceri temelli soruların, mevcut sınav sistemine 2028 yılından itibaren kademeli olarak eklenmeye başlanması öngörülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MEB'den merkezi sınavlara yönelik kritik adım: Beceri temelli sorular geliyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın