Milli Eğitim’den Önemli Değişiklik Kararı: LGS ve YKS’de Bilgiyle Birlikte 'Beceri' de Ölçülecek!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başta olmak üzere tüm merkezi sınavlarda, yeni müfredatla uyumlu olacak şekilde 'beceri temelli' soru modellerine geçiş hazırlıklarını hızlandırdı. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, yeni eğitim yaklaşımının, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin de doğal olarak yeniden ele alınmasını gerektirdiğini belirterek, hazırlıkların sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

Yeni eğitim programının bu yıl, kademelerin ilk sınıflarının yanı sıra ilkokul ikiden lise onuncu sınıfa kadar geniş bir yelpazede uygulanmaya devam ettiğini hatırlatan Yelkenci, izleme çalışmalarının titizlikle yapıldığını dile getirdi. Bakan Yardımcısı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile düzenli temas halinde olduklarını ve bu işbirliği çerçevesinde kritik adımlar atıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl başlayan temasların ardından Ekim ve Kasım aylarında hazırlık çalıştayları düzenlendiğini kaydeden Yelkenci, bu çalıştayların sonucunda yeni bir soru modellemesi yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını söyledi. Bakanlık, bu modellemenin temelini 'beceri temelli' ve 'bağlam temelli' bir yapının oluşturacağını vurguladı. Çalışmaların devam ettiğini ve elde edilen somut sonuçların yeri geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yapılanın, sınavın genel yapısında veya üniversiteye geçiş sisteminde bir değişiklik olmadığını net bir şekilde ifade eden Bakan Yardımcısı, konuya açıklık getirdi: 'Burada bir kafa karışıklığı olmasın. Bu, bir sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği değil. Kazanımları ve salt bilgiyi ölçen sınav sorularından, artık bilginin nasıl kullanıldığını sağlayan doğru modellemelerle beceriyi ölçen soru tiplerine geçiş yapmış olacağız.'