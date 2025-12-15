onedio
Milli Eğitim’den Önemli Değişiklik Kararı: LGS ve YKS’de Bilgiyle Birlikte 'Beceri' de Ölçülecek!

Milli Eğitim'den Önemli Değişiklik Kararı: LGS ve YKS'de Bilgiyle Birlikte 'Beceri' de Ölçülecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.12.2025 - 11:57

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile işbirliği yaparak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dahil tüm merkezi sınavlarda köklü bir soru tipi değişikliğine gidiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrenciler artık sadece bilgiyi ezberlemek yerine, bilgiyi kullanma ve uygulama becerilerini ölçen, bağlam temelli yeni tip sorularla karşılaşacaklar. Bakanlık, bunun bir sınav sistemi değişikliği değil, soru modellemesi yeniliği olduğunun altını çiziyor. Yeni beceri temelli soruların, mevcut sınav sistemine 2028 yılından itibaren kademeli olarak eklenmeye başlanması öngörülüyor.

MEB'den merkezi sınavlara yönelik kritik adım: Beceri temelli sorular geliyor!

MEB'den merkezi sınavlara yönelik kritik adım: Beceri temelli sorular geliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başta olmak üzere tüm merkezi sınavlarda, yeni müfredatla uyumlu olacak şekilde 'beceri temelli' soru modellerine geçiş hazırlıklarını hızlandırdı. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, yeni eğitim yaklaşımının, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin de doğal olarak yeniden ele alınmasını gerektirdiğini belirterek, hazırlıkların sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

Yeni eğitim programının bu yıl, kademelerin ilk sınıflarının yanı sıra ilkokul ikiden lise onuncu sınıfa kadar geniş bir yelpazede uygulanmaya devam ettiğini hatırlatan Yelkenci, izleme çalışmalarının titizlikle yapıldığını dile getirdi. Bakan Yardımcısı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile düzenli temas halinde olduklarını ve bu işbirliği çerçevesinde kritik adımlar atıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl başlayan temasların ardından Ekim ve Kasım aylarında hazırlık çalıştayları düzenlendiğini kaydeden Yelkenci, bu çalıştayların sonucunda yeni bir soru modellemesi yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını söyledi. Bakanlık, bu modellemenin temelini 'beceri temelli' ve 'bağlam temelli' bir yapının oluşturacağını vurguladı. Çalışmaların devam ettiğini ve elde edilen somut sonuçların yeri geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yapılanın, sınavın genel yapısında veya üniversiteye geçiş sisteminde bir değişiklik olmadığını net bir şekilde ifade eden Bakan Yardımcısı, konuya açıklık getirdi: 'Burada bir kafa karışıklığı olmasın. Bu, bir sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği değil. Kazanımları ve salt bilgiyi ölçen sınav sorularından, artık bilginin nasıl kullanıldığını sağlayan doğru modellemelerle beceriyi ölçen soru tiplerine geçiş yapmış olacağız.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
