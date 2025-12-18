Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü Hakkında “Fuhuş” Soruşturması da Açılmış
Aralarında şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu 11 kişi hakkında uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı çıkmıştı. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alınırken; Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamamıştı. Pointer isimli sosyal medya hesabının iddiasına göre, sosyal medya fenomenleri Mert Vidinli ve “Cihanna” olarak bilinen Cihan Şensözlü hakkında “fuhuş” soruşturması kapsamında da yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: Pointer / X
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında gözaltı kararı verilmişti.
