Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü Hakkında “Fuhuş” Soruşturması da Açılmış

İsmail Kahraman
18.12.2025 - 14:41

Aralarında şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu 11 kişi hakkında uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı çıkmıştı. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alınırken; Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamamıştı. Pointer isimli sosyal medya hesabının iddiasına göre, sosyal medya fenomenleri Mert Vidinli ve “Cihanna” olarak bilinen Cihan Şensözlü hakkında “fuhuş” soruşturması kapsamında da yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Pointer / X

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında gözaltı kararı verilmişti.

X’teki Pointer isimli sosyal medya hesabının haberine göre, savcılık Mert Vidinli ve “Cihanna” olarak bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş nedeniyle de gözaltı kararı çıkardı.

İki isim adreslerinde bulunamazken, fenomenler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu iddia ediliyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
