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Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Telaşlısın?

Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Telaşlısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 12:01

Tatlılar… Kimi zaman çocukluk anılarımızın kokusu, kimi zaman da günün stresine iyi gelen bir kaçış yolu. Ama seçtiğimiz tatlılar sadece damak zevkimizi değil, kişiliğimizi de ele veriyor olabilir mi? Bu testte seçtiğin tatlılara göre ne kadar telaşlı bir insan olduğunu öğreneceksin. Koştur koştur mu yaşıyorsun yoksa “tatlı tatlı” mı?

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1. Tiramisu mu, kazandibi mi?

2. Profiterol mü, revani mi?

3. Cheesecake mi, sütlaç mı?

4. Çikolatalı sufle mi, dondurmalı irmik helvası mı?

5. Çilekli magnolia mı, cevizli kadayıf mı?

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6. Trileçe mi, aşure mi?

7. Cookie mi, şekerpare mi?

8. Kakaolu puding mi, keşkül mü?

9. Ekler mi, donut mı?

10. Cupcake mi, güllaç mı?

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Sen Tam Bir Telaş Makinesisin!

Senin hayatın adeta bir koşu bandı gibi. Düşüncelerini susturmak, zihnini durdurmak senin için neredeyse imkânsız. Seçtiğin tatlılar genellikle enerji patlaması yaratan, yoğun, bol çikolatalı ya da şekerli seçenekler. Bu da gösteriyor ki gündelik yaşamda da yüksek tempoya alışmışsın. Kafanda sürekli bir şeyler var, planlar, olasılıklar, “ya şöyle olursa?”lar... Aynı anda birkaç işi birden yürütmeye çalışırken, küçük detaylar seni fazlasıyla yoruyor olabilir. Ama iyi haber şu: Bu telaşlı halin bazen seni yaratıcı, pratik ve çözüm odaklı biri yapıyor. Aniden gelen kriz anlarında hızlı karar verebilmen seni birçok kişinin gözünde vazgeçilmez kılıyor. Ancak, zaman zaman durmak ve nefes almak da gerekli. Yoksa bu yüksek tempo seni yıpratabilir. Unutma, her şeyin çözümü senin omuzlarında olmak zorunda değil. Kendine de tatlı tatlı bir mola ver.

Sen Tatlı Tatlı Sakin Yaşıyorsun!

Senin hayat felsefen net: “Telaş, çözüm değil.” Seçtiğin tatlılar hafif, dengeli ve sakinleştirici lezzetler. Bu da gösteriyor ki iç dünyanda huzur arayan, ağırdan alan ve kontrollü bir yapın var. Hızlı kararlar vermek yerine düşünüp tartmayı seviyorsun. Her şeyin zamanında olacağına inanıyor, kendini akışa bırakabiliyorsun. Bu sakinliğin çevrendekilere de iyi geliyor. Telaşla panikleyen arkadaşlarının yanında senin gibi biri her zaman aranan bir denge unsuru. Kriz anlarında bile soğukkanlı kalabiliyor olman, birçok kişinin senden yardım istemesine neden oluyor. Ama bazen fazla sakin olman, fırsatları kaçırmana neden olabilir. Her zaman her şeyin zamanını beklemek bazen seni geride bırakabilir. Hayatın tatlı sürprizlerine açık olmak, ani kararlarla da bazen lezzetli sonuçlar doğurabilir!

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Tuğba Karakoç
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