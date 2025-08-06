Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Telaşlısın?
Tatlılar… Kimi zaman çocukluk anılarımızın kokusu, kimi zaman da günün stresine iyi gelen bir kaçış yolu. Ama seçtiğimiz tatlılar sadece damak zevkimizi değil, kişiliğimizi de ele veriyor olabilir mi? Bu testte seçtiğin tatlılara göre ne kadar telaşlı bir insan olduğunu öğreneceksin. Koştur koştur mu yaşıyorsun yoksa “tatlı tatlı” mı?
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1. Tiramisu mu, kazandibi mi?
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2. Profiterol mü, revani mi?
3. Cheesecake mi, sütlaç mı?
4. Çikolatalı sufle mi, dondurmalı irmik helvası mı?
5. Çilekli magnolia mı, cevizli kadayıf mı?
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6. Trileçe mi, aşure mi?
7. Cookie mi, şekerpare mi?
8. Kakaolu puding mi, keşkül mü?
9. Ekler mi, donut mı?
10. Cupcake mi, güllaç mı?
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Sen Tam Bir Telaş Makinesisin!
Sen Tatlı Tatlı Sakin Yaşıyorsun!
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