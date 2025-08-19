Veliler Dikkat! Okul Servisi Ücretleri ve Kamera Şartı Yenilendi: Kararlar Resmi Gazete’de!
Öğrenci taşımacılığında güvenliği artırmayı hedefleyen Okul Servis Araçları Yönetmeliği değiştirildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, hem servis araçlarını hem de şoförleri yakından ilgilendiren önemli yenilikler içeriyor. Yeni düzenlemeye göre artık tüm okul servislerinde, araçtaki tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş kamera sistemi bulunması şart olacak. Kamera ve kayıt cihazlarının hem iç hem dış çekim yapabilecek teknik özellikleri taşıması zorunlu hale getirildi.
Okul servislerine yönelik önemli değişiklikler içeren düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kapsam genişletildi: Kreş ve çocuk kulüpleri dahil edildi.
Fiyat tarifelerine yeni esaslar!
