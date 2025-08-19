onedio
Veliler Dikkat! Okul Servisi Ücretleri ve Kamera Şartı Yenilendi: Kararlar Resmi Gazete’de!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2025 - 08:11

Öğrenci taşımacılığında güvenliği artırmayı hedefleyen Okul Servis Araçları Yönetmeliği değiştirildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, hem servis araçlarını hem de şoförleri yakından ilgilendiren önemli yenilikler içeriyor. Yeni düzenlemeye göre artık tüm okul servislerinde, araçtaki tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş kamera sistemi bulunması şart olacak. Kamera ve kayıt cihazlarının hem iç hem dış çekim yapabilecek teknik özellikleri taşıması zorunlu hale getirildi.

Okul servislerine yönelik önemli değişiklikler içeren düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklerle birlikte yönetmelikteki okul tanımı da genişletildi. Artık kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri de kapsamda yer alacak. Öğrenci tanımına ise okul öncesi eğitim kurumları ile zorunlu eğitim kapsamındaki tüm resmî ve özel kurumlar dahil edildi.

En dikkat çekici değişiklik, okul servislerine getirilen kamera zorunluluğu oldu. Bundan böyle her servis aracında, tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş, teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacak. Böylece öğrencilerin yolculuk sırasında güvenliğinin artırılması, olası ihlallerin ve kazaların kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Kapsam genişletildi: Kreş ve çocuk kulüpleri dahil edildi.

Yönetmelikte “okul” tanımı da yeniden düzenlendi. Artık yalnızca ilkokul, ortaokul ve liseler değil; kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri de bu kapsama girdi. “Öğrenci” tanımı ise okul öncesinden başlayarak zorunlu eğitim kapsamındaki tüm resmî ve özel kurumları içerecek şekilde genişletildi. Bu değişiklikle, en küçük yaştaki çocukların da aynı güvenlik standartlarından yararlanması sağlanacak.

Fiyat tarifelerine yeni esaslar!

Servis ücretlerinin belirlenmesinde de farklılık yapıldı. Büyükşehirlerde fiyat tarifeleri 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek. Böylece ücretlendirme süreci daha net ve yasal çerçeveye uygun hale getirilecek. Taşıma işini üstlenen kişi veya şirketler için de yeni bir zorunluluk getirildi. Buna göre, birlikte taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin, sahip oldukları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmeleri gerekecek. Bu düzenleme, sektörde daha fazla denetim ve sorumluluk sağlamayı hedefliyor. 

Servis şoförleri için sürücü belgesi şartlarında da kolaylık sağlandı. D sınıfı ehliyete sahip olanların B sınıfı ile geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı ehliyete sahip olanların ise en fazla 3 yılı gerekli süreden sayılacak. Böylece şoförlerin mesleğe uyum süreci hızlandırılacak. Yapılan düzenlemelerle amaç, çocukların güvenliğini artırmak ve servis hizmetlerinde daha sıkı denetim sağlamak. Kamera zorunluluğu sayesinde hem öğrencilerin korunması hem de ailelerin içinin daha rahat olması hedefleniyor.

