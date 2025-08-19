Veliler Dikkat! Okul Servisi Ücretleri ve Kamera Şartı Yenilendi: Kararlar Resmi Gazete’de!

Yapılan değişikliklerle birlikte yönetmelikteki okul tanımı da genişletildi. Artık kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri de kapsamda yer alacak. Öğrenci tanımına ise okul öncesi eğitim kurumları ile zorunlu eğitim kapsamındaki tüm resmî ve özel kurumlar dahil edildi.

En dikkat çekici değişiklik, okul servislerine getirilen kamera zorunluluğu oldu. Bundan böyle her servis aracında, tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmiş, teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacak. Böylece öğrencilerin yolculuk sırasında güvenliğinin artırılması, olası ihlallerin ve kazaların kayıt altına alınması amaçlanıyor.