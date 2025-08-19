Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Resmi Gazete'de Yayımlandı, Zorunlu Hale Geldi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte, araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esasları düzenlendi.

Buna göre, 'araç takip ve kamera sistemi', 'görüntü kayıt cihazı' ve 'acil durum butonu bulundurma' şartı kapsamında yer alan ve değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında zorunlu olacak.

Daha önce trafiğe çıkan araçlar için ise takvim belirlendi:

2025–2023 model araçların 1 Ocak 2026'ya kadar,

2022–2018 model araçların 1 Ocak 2027'ye kadar,

2017 ve öncesi model araçların 1 Ocak 2028'e kadar ilgili donanımlara sahip olması gerekiyor.

Okul servisleri için yapılan düzenlemede ise tarih ertelendi. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

Resmi Gazete’de yer alan açıklama:

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve bu fıkranın yürürlük tarihinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında aranır.”