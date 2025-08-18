Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray’da Görüştü: “Rusya ile Barış İhtimali Yüksek”

İki lider bir kez daha Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump yaptığı açıklamada, “Bugün bir görüşme yapacağız. Bugün her şey yolunda giderse, (ABD-Rusya-Ukrayna) üçlü bir toplantı yapacağız ve bunu yaptığımızda savaşı sona erdirme şansımız oldukça yüksek olacak.' değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın biteceğine inancının tam olduğunu dile getiren Trump, sadece bunun ne zaman olacağını söyleyemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı, bugün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak görüşeceğini ve süreci değerlendireceklerini belirtti.