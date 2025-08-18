Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray’da Görüştü: “Rusya ile Barış İhtimali Yüksek”
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray’da ağırladı.
Trump, Zelenskiy ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna ile Rusya arasında barış ihtimali yüksek” açıklamasında bulundu.
Volodimir Zelenskiy’nin daha önceki Beyaz Saray ziyareti fiyaskoya dönmüş ve Trump ile kameralar önünde tartışarak ABD’den ayrılmıştı.
Donald Trump, savaş halinde seçim yapılmamasını sevdi.
Zelenskiy görüşmeye bu sefer askeri üniformaya benzer kıyafet yerine takım elbise ile katıldı.
“Başkan Trump’ın savaşı durdurma çabalarını destekledik”
