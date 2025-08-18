onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray’da Görüştü: “Rusya ile Barış İhtimali Yüksek”

Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray’da Görüştü: “Rusya ile Barış İhtimali Yüksek”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 22:39

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray’da ağırladı.

Trump, Zelenskiy ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna ile Rusya arasında barış ihtimali yüksek” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volodimir Zelenskiy’nin daha önceki Beyaz Saray ziyareti fiyaskoya dönmüş ve Trump ile kameralar önünde tartışarak ABD’den ayrılmıştı.

Volodimir Zelenskiy’nin daha önceki Beyaz Saray ziyareti fiyaskoya dönmüş ve Trump ile kameralar önünde tartışarak ABD’den ayrılmıştı.

İki lider bir kez daha Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump yaptığı açıklamada, “Bugün bir görüşme yapacağız. Bugün her şey yolunda giderse, (ABD-Rusya-Ukrayna) üçlü bir toplantı yapacağız ve bunu yaptığımızda savaşı sona erdirme şansımız oldukça yüksek olacak.' değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın biteceğine inancının tam olduğunu dile getiren Trump, sadece bunun ne zaman olacağını söyleyemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı, bugün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak görüşeceğini ve süreci değerlendireceklerini belirtti.

Donald Trump, savaş halinde seçim yapılmamasını sevdi.

Donald Trump, savaş halinde seçim yapılmamasını sevdi.

Diğer yandan 'Ülkenizde seçim yapmayı düşünüyor musunuz?' şeklindeki bir soruya, 'Evet düşünürüm.' diye yanıt veren Zelenskiy'e Trump'ın esprili karşılığı Oval Ofis'te ilgi çekti.

Zelenskiy'nin, 'Seçimlere açığız. Güvenlik önlemlerini almalıyız ve biraz da hazırlık yapmalıyız. Parlamentoda da çalışmalıyız, çünkü savaş sırasında seçim yapamazsınız, ama biz yapabiliriz.' şeklindeki yorumuna Trump, 'Yani savaş sırasında seçim yapılamaz diyorsunuz. O zaman diyelim bundan 3,5 yıl sonra biriyle savaş halindeysek seçim yapılamaz diyorsunuz.' diye karşılık verdi.

Zelenskiy görüşmeye bu sefer askeri üniformaya benzer kıyafet yerine takım elbise ile katıldı.

Zelenskiy görüşmeye bu sefer askeri üniformaya benzer kıyafet yerine takım elbise ile katıldı.

Zelenskiy'nin, şubattaki görüşmede giydiği ve Trump'ın eleştirisine yol açan askeri üniformanın aksine siyah bir ceket ve gömlek giymesi ancak kravat takmaması dikkati çekti.

Daha önceki görüşmede Zelenskiy'e 'Bir takım elbiseniz var mı?” sorusunu yönelten gazeteci Brian Glenn, bu görüşmede söz alarak “Öncelikle, Başkan Zelenskiy, o takım elbiseyle muhteşem görünüyorsunuz. Çok yakışmış' ifadesini kullandı.

Trump, araya girip önceki görüşmeyi işaret ederek Zelenskiy’e hitaben '(Söz konusu görüşmede) Sana saldıran oydu' ifadesini kullandı. Zelenskiy de gülümseyerek 'Hatırlıyorum' yanıtını verdi.

Zelenskiy, konuya ilişkin Glenn'e cevaben '(Sen) Aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Ben değiştim, sen değişmedin” ifadesini kullandı. Karşılıklı konuşmalar, görüşme esnasında gülüşmelere neden oldu.

“Başkan Trump’ın savaşı durdurma çabalarını destekledik”

“Başkan Trump’ın savaşı durdurma çabalarını destekledik”

'Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik.' diyen Zelenskiy, 'Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın