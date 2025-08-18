onedio
Beyoğlu Belediyesi’ne Soruşturma: Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 00:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alınmıştı. Bugün hakim karşısında çıkan Başkan Güney tutuklandı.

İnan Güney ile birlikte özel kalem müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli de tutuklananlar arasında yer aldı.

Beyoğlu Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltında bulunan 20 kişi hakkında tutuklama talep etmiş, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı. 

İnan Güney’in özel kalem müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli tutuklanan isimler arasında yer aldı.

