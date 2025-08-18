Beyoğlu Belediyesi’ne Soruşturma: Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alınmıştı. Bugün hakim karşısında çıkan Başkan Güney tutuklandı.
İnan Güney ile birlikte özel kalem müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli de tutuklananlar arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyoğlu Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın