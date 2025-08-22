onedio
Rıza Sarraf'tan Sonra Şimdi de Murat Özdemir: Ebru Güneş’in Eşi Gözaltına Alındı

Rıza Sarraf'tan Sonra Şimdi de Murat Özdemir: Ebru Güneş’in Eşi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 15:22

Şarkıcı Ebru Gündeş’in 2023 yılında evlendiği eşi Murat Özdemir Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındı. Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Murat Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.

Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Sanatçı Ebru Gündeş’in kendisinden 12 yaş küçük eşi, iş insanı Murat Özdemir dün villasından gözaltına alındı. Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenilirken, Özdemir’in talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü iddia edildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
