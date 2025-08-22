Rıza Sarraf'tan Sonra Şimdi de Murat Özdemir: Ebru Güneş’in Eşi Gözaltına Alındı
Şarkıcı Ebru Gündeş’in 2023 yılında evlendiği eşi Murat Özdemir Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındı. Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Murat Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.
Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım.
