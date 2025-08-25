onedio
Türkiye’ye Tatile Gelen Bir Turist 5 Gün İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 12:39

Türkiye’ye gelip de yemeğinden, güzelliğinde memnun kalarak ayrılmayan bir turist eminiz ki yoktur. Birbirinden lezzetli yemekleri, tarihi güzelliği, oyun havaları ve eğlencesiyle her gelenin mest olduğu Türkiye, bir yandan da turistler için oldukça ucuz ülke… Martijn isimli bir turist Türkiye’ye tatile geldi. Martijn, 5 günde yaşadığı değişimi paylaşarak adeta bizden biri oldu!

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye'de beş günlük değişimini espri bir dille anlattı.

Martijn isimli bir turist Türkiye’ye tatile geldi. Turist, Türkiye’deki 5 günlük değişimine dair gülümseten bir video paylaştı. Türkiye’deki ilk gününe eline kadehle havalı giriş yapan Martijn gün geçtikçe giderek bizden biri olmaya başladı. Gözleme yiyen, oyun havalarına eşlik eden Martijn mangal başında ateş yellemeyi de ihmal etmedi.

Turist beşinci gününe ise “Selamün aleyküm kardeşim” sözleriyle giriş yaparak çekirdek çitlediği anları paylaştı.

