'Ara Beni Lütfen' Şarkısını Yorumlayan Semicenk'i Dinleyen Atın Gözleri Doldu

Dilara Şimşek
25.08.2025 - 14:20

'Umduğum dağlara karlar mı yağdı?

İçinde bu kadar öfke mi vardı?

'Ben demiştim' demeyi, ezberledim gitmeyi

İnsan sevdiğine böyle yapar mı?'

Bu sözler Kenan Doğulu'nun 2006 yılında yayınladığı ve hâlâ ezbere söylediğimiz 'Ara Beni Lütfen' parçasına ait. Sözleri gördüğü an kafasında şarkının melodisi çalmayan var mıdır? Sanmam... Son günlerde ise 'Ara Beni Lütfen' şarkısı TikTok'ta bir akım oldu. Bu şarkıyla videolar art arda atılırken tekrar çalma listemize eklendi. 

Son yılların sevilen ismi Semicenk ise 'Ara Beni Lütfen' şarkısına kendi yorumunu kattı. Semicenk'in yorumuna dinleyicilerden tam puan geldi. TikTok'ta '@iamdilara25' isimli binici, atına Semicenk-Ara Beni Lütfen dinlettiği anları 'Şarkıya şu şekil yakalandık' sözleriyle paylaştı. 

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Yüreğimizi dağladın be Semicenk!

Yüreğimizi dağladın be Semicenk!

Son yılların parlayan isimlerinden biri de Semicenk sahne adıyla bilinen Cenk Baş. Spotfiy’da Türkiye’de en çok dinlenen isim olan Semicenk, “Kader Sağ Olsun”, “Pişman Değilim”, “Sahte Sonbahar” gibi pek çok dile dolanan şarkılarıyla gönüllere taht kurdu. 

49. Altın Kelebek Ödülleri’nde  En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı & En İyi Şarkı ödülünü kazanan Semicenk, bir sene sonra ise En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü almaya hak kazandı. 

Son olarak Semicenk, Kenan Doğulu’nun “Ara Beni Lütfen” şarkısını kendi üslubuyla yorumladı. Bu yorum ise tam not aldı. TikTok’ta bir kullanıcı o yorumu atına dinletti. Atın gözlerinin dolduğu anlar görüntülere yansıdı. Videoya kullanıcılardan yorum yağdı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
