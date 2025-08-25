'Ara Beni Lütfen' Şarkısını Yorumlayan Semicenk'i Dinleyen Atın Gözleri Doldu

'Umduğum dağlara karlar mı yağdı?

İçinde bu kadar öfke mi vardı?

'Ben demiştim' demeyi, ezberledim gitmeyi

İnsan sevdiğine böyle yapar mı?'

Bu sözler Kenan Doğulu'nun 2006 yılında yayınladığı ve hâlâ ezbere söylediğimiz 'Ara Beni Lütfen' parçasına ait. Sözleri gördüğü an kafasında şarkının melodisi çalmayan var mıdır? Sanmam... Son günlerde ise 'Ara Beni Lütfen' şarkısı TikTok'ta bir akım oldu. Bu şarkıyla videolar art arda atılırken tekrar çalma listemize eklendi.

Son yılların sevilen ismi Semicenk ise 'Ara Beni Lütfen' şarkısına kendi yorumunu kattı. Semicenk'in yorumuna dinleyicilerden tam puan geldi. TikTok'ta '@iamdilara25' isimli binici, atına Semicenk-Ara Beni Lütfen dinlettiği anları 'Şarkıya şu şekil yakalandık' sözleriyle paylaştı.

