onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Belki de Şarjın Bitti" Şarkı Sözünün Derinliğini Yakalayan Kullanıcı Herkesi Mest Etti

"Belki de Şarjın Bitti" Şarkı Sözünün Derinliğini Yakalayan Kullanıcı Herkesi Mest Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.08.2025 - 21:08

Kenan Doğulu, Türk pop müziğinin efsanevi bir ismi. Öyle ki 2012 yılında seslendirdiği 'Ara Beni Lütfen' şarkısı 2025 yılında bile gündem olabiliyor. Son zamanlarda sosyal medyada sürekli bu şarkıyı duyuyor olabilirsiniz. Peki efsanevi şarkının sözlerinin, aslında ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Bir sosyal medya kullanıcısı, bu şarkı sözlerinin anlamını yaptığı bir yorumla herkesle paylaştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Belki şarjın bitti, belki de biz bittik..."

"Belki şarjın bitti, belki de biz bittik..."

Kenan Doğulu'nun Ara Beni Lütfen şarkısı aradan geçen uzun yılların ardından yeniden gündem oldu. Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan bu şarkıyla kullanıcılar hem dertlendi hem de goygoyun dibine vurdu.

Eğer bu akımı kaçırdıysanız, sizi öncelikle şöyle alalım;

Peki bu şarkı sözlerinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Peki bu şarkı sözlerinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

'Belki haberin yok, her şeyi duydum

Belki yüzün yok, perişan oldun

Belki de şarjın bitti ya da biz bittik

Ara beni lütfen'

Öncelikle bu şarkının 13 yıl önce çıktığını belirterek size biraz ipucu verelim. O zamanlarda kullanılan telefonları bir düşünün. Şarjları ne kadar süre dayanıyordu?

Bir sosyal medya kullanıcısı, sözlerin derinliğini yakalayınca hepimizi mest etmeyi başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, sözlerin derinliğini yakalayınca hepimizi mest etmeyi başardı.

Bir kullanıcı, Instagram'da 'krdsturkiyeburanebeklion' isimli bir sayfanın gönderisine yorum yaptı;

'Bu şarkıda 'Belki de şarjın bitti' kısmını anlamlı kılan şey, şarkının yazıldığı yıllarda teknolojinin bugünkü kadar gelişmemiş olmasına rağmen 3310'ların tek şarjla bir hafta dayanabilmesiydi. Yani o zamanlarda şarjın bitmesi çok da muhtemel bir durum değildi. Ama yazar öyle aşık ki, belki de şarjının bittiğine dair ufacık bir ümit kırıntısına bile tutunmak istiyor...'

Yorum, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Yorum, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz bu bilgiyi zaten biliyor muydunuz?

Siz bu bilgiyi zaten biliyor muydunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın