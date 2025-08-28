Milyonlarca Kişi Bekliyor: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi!

Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yapılacak zamları hesapladı. Maaş artışını asıl belirleyecek unsurun aralık ayı enflasyonu olacağının altını çizen Erdursun, iki enflasyon senaryosu çıkardı.

Eğer enflasyon yüzde 24 olursa;

Memur ve memur emeklileri

Yüzde 11 toplu sözleşme zammı + enflas­yon farkıyla birlikte toplam yüzde 12,4

Artı 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

Yalnızca enflasyon farkı alacaklar

Artış oranı: Yüzde 6,3

Enflasyon yüzde 30 olursa;

Memur ve memur emeklileri

Yüzde 11 toplu sözleşme zammı + enflas­yon farkıyla birlikte toplam yüzde 18,4

Artı 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

Enflasyon farkı: Yüzde 12

16 bin 881 TL alan SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ise yüzde 24 enflasyon senaryosunda 17 bin 945 liraya çıkacak. Yüzde 30 enflasyon senaryosunda ise bu rakama 18 bin 950 lirayı bulacak.

Asgari Ücrete Zam Senaryosu

Öte yandan Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zamma dair de bir tahminde bulundu. Erdursun'a göre 2026 Ocak ayında asgari ücrette de yüzde 20 civarında bir artış olacak.