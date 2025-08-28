onedio
Milyonlarca Kişi Bekliyor: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi!

Dilara Şimşek
28.08.2025 - 08:34

Milyonlarca memurun toplu sözleşme zammı belli oldu. Memurların 2026 ve 2027’de alacakları maaş tablosu şimdiden ortaya çıktı. Memurlardan sonra ise gözler asgari ücret ve emekli maaşına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünyanına gazetesindeki köşesinde 2026 asgari ücret ve emekli maaşı için net rakam verdi.

Milyonlarca asgari ücretli ve emekli 2026'da maaşlarına yapılacak zammı bekliyor.

Memur zammının belli olmasının ardından asgari ücretli ve emeklinin gözü yeni yıl için gelecek güzel haberlerde. Ocak 2025'ten bu yana maaşların iyileştirilmesi ve artırılmasını talep eden milyonlarca vatandaş 2026'da ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Uzmanlar ise şimdiden zam hesabına başladı.

2026 asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tek tek hesapladı ve net rakam verdi.

Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yapılacak zamları hesapladı. Maaş artışını asıl belirleyecek unsurun aralık ayı enflasyonu olacağının altını çizen Erdursun, iki enflasyon senaryosu çıkardı.

Eğer enflasyon yüzde 24 olursa;

  • Memur ve memur emeklileri

  • Yüzde 11 toplu sözleşme zammı + enflas­yon farkıyla birlikte toplam yüzde 12,4

  • Artı 1.000 TL seyyanen artış

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri

  • Yalnızca enflasyon farkı alacaklar

  • Artış oranı: Yüzde 6,3

Enflasyon yüzde 30 olursa;

  • Memur ve memur emeklileri

  • Yüzde 11 toplu sözleşme zammı + enflas­yon farkıyla birlikte toplam yüzde 18,4

  • Artı 1.000 TL seyyanen artış

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri

  • Enflasyon farkı: Yüzde 12

16 bin 881 TL alan SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ise yüzde 24 enflasyon senaryosunda 17 bin 945 liraya çıkacak. Yüzde 30 enflasyon senaryosunda ise bu rakama 18 bin 950 lirayı bulacak.

Asgari Ücrete Zam Senaryosu

Öte yandan Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zamma dair de bir tahminde bulundu. Erdursun'a göre 2026 Ocak ayında asgari ücrette de yüzde 20 civarında bir artış olacak.

