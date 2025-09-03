Yeşil Alan Yıkılacak, Lüks Evler Yapılacak! İstanbul Kadıköy'deki Afet Koordinasyon Alanı İhaleye Açıldı
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, lüks bir konut projesi için İstanbul Kadıköy’de içerisinde Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Halı Sahalar, 300 Araçlık Açık Otopark ve afet istasyonlarının yer aldığı 11.775 m² büyüklüğündeki Caferağa Afet Koordinasyon Alanını ihaleye açtı.
İhale kapsamında tüm bu yapılar yıkılacak onların yerine 4 bloktan oluşan ve her biri 4+1 tipinde toplam yaklaşık 84 konut yapılacak.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Kadıköy Moda için aldığı bir karar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
