onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeşil Alan Yıkılacak, Lüks Evler Yapılacak! İstanbul Kadıköy'deki Afet Koordinasyon Alanı İhaleye Açıldı

Yeşil Alan Yıkılacak, Lüks Evler Yapılacak! İstanbul Kadıköy'deki Afet Koordinasyon Alanı İhaleye Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.09.2025 - 11:19 Son Güncelleme: 03.09.2025 - 12:48

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, lüks bir konut projesi için İstanbul Kadıköy’de içerisinde Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Halı Sahalar, 300 Araçlık Açık Otopark ve afet istasyonlarının yer aldığı 11.775 m² büyüklüğündeki Caferağa Afet Koordinasyon Alanını ihaleye açtı. 

İhale kapsamında tüm bu yapılar yıkılacak onların yerine 4 bloktan oluşan ve her biri 4+1 tipinde toplam yaklaşık 84 konut yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Kadıköy Moda için aldığı bir karar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Kadıköy Moda için aldığı bir karar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Caferağa Afet Koordinasyon Alanı, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından lüks bir konut sitesi yapılmak üzere ihaleye çıkarıldı. Projeye göre; ihaleye çıkarılan alan içerisinde yer alan Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Halı Sahalar, 300 Araçlık Açık Otopark ve afet istasyonları yıkılacak onların yerine 4 bloktan oluşan ve her biri 4+1 tipinde toplam yaklaşık 84 konut yapılacak.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
9
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın