Yeşil Alan Yıkılacak, Lüks Evler Yapılacak! İstanbul Kadıköy'deki Afet Koordinasyon Alanı İhaleye Açıldı

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, lüks bir konut projesi için İstanbul Kadıköy’de içerisinde Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Halı Sahalar, 300 Araçlık Açık Otopark ve afet istasyonlarının yer aldığı 11.775 m² büyüklüğündeki Caferağa Afet Koordinasyon Alanını ihaleye açtı.

İhale kapsamında tüm bu yapılar yıkılacak onların yerine 4 bloktan oluşan ve her biri 4+1 tipinde toplam yaklaşık 84 konut yapılacak.