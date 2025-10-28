Yeni Yıl Yaklaşırken Vatandaşlara Soruldu: Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

Yeni yıla 2 ay kaldı. Haliyle asgari ücret de gündemimizin ana maddesi haline geldi. Asgari ücrete gelecek olan zam, ekonomik durumumuzun ve yaşam standartlarımızın belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Haliyle özellikle çalışan kesimin gözü kulağı asgari ücret haberlerinde. Uzmanalardan tahminler yavaş yavaş gelmeye de başladı. Fakat bu yıl beklentiler pek yüksek değil.
En Son Haber isimli kanal, halka mikrofon uzattı ve asgari ücret beklentileri soruldu. Vatandaşın beklentisi ile uzmanların tahminleri arasında uçurum olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanların tahmini 25 bin ila 28 bin arasında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın