Yeni Yıl Yaklaşırken Vatandaşlara Soruldu: Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

Pelin Yelda Göktepe
28.10.2025 - 13:46

Yeni yıla 2 ay kaldı. Haliyle asgari ücret de gündemimizin ana maddesi haline geldi. Asgari ücrete gelecek olan zam, ekonomik durumumuzun ve yaşam standartlarımızın belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Haliyle özellikle çalışan kesimin gözü kulağı asgari ücret haberlerinde. Uzmanalardan tahminler yavaş yavaş gelmeye de başladı. Fakat bu yıl beklentiler pek yüksek değil. 

En Son Haber isimli kanal, halka mikrofon uzattı ve asgari ücret beklentileri soruldu. Vatandaşın beklentisi ile uzmanların tahminleri arasında uçurum olduğu görüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Uzmanların tahmini 25 bin ila 28 bin arasında.

Kimileri asgari ücretin beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları rahat bir şekilde karşılayabileceğimiz bir miktara getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kimileri ise asgari ücrete gelen zamların akabinde, çalışan maliyetleri arttığından her alanda bir zam dalgasına maruz kaldığımızdan asgari ücretin çok fazl yükselmemesi gerektiğini savunuyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

