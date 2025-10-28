Yeni Yıl Yaklaşırken Vatandaşlara Soruldu: Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

Yeni yıla 2 ay kaldı. Haliyle asgari ücret de gündemimizin ana maddesi haline geldi. Asgari ücrete gelecek olan zam, ekonomik durumumuzun ve yaşam standartlarımızın belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Haliyle özellikle çalışan kesimin gözü kulağı asgari ücret haberlerinde. Uzmanalardan tahminler yavaş yavaş gelmeye de başladı. Fakat bu yıl beklentiler pek yüksek değil.

En Son Haber isimli kanal, halka mikrofon uzattı ve asgari ücret beklentileri soruldu. Vatandaşın beklentisi ile uzmanların tahminleri arasında uçurum olduğu görüldü.