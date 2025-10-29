İlber Ortaylı Cumhuriyet’in İlan Belgesini Paylaştı: "Türkiye Devleti’nin Şekl-i Hükümeti Cumhuriyettir"
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrasında 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve Türkiye Cumhuriyet’i Türk devletleri arasındaki yerini aldı. Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından 102. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet’in ilan belgesini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü vesilesiyle arşivlerde yer alan önemli bir belge ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlber Ortaylı’nın paylaştığı Cumhuriyet’in ilan belgesi 👇
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da aynı belgeyi paylaştı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da aynı belgeyi paylaştı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
YAŞASIN CUMHURİYET
Keşke Mustafa Kemal Atatürk yeni Padişah benim deseydi.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.