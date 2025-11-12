Pembe Otobüsten Sonra Pembe Bank: İznik Belediyesi Kadınlar İçin 'Pembe Bank' Uygulamasını Hayata Geçirdi

Daha önce, kadınlar için özel olarak tasarlanmış pembe otobüsler gündeme gelmişti hatırlarsanız. Toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarına karşın kadınların toplu taşıma araçlarında karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve onlara daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini savunmuşlardı. Asıl mesele ile mücadele etmek yerine bulunan bu çözüm tepki toplamıştı.
İznik Belediyesi'nden de pembe bank hamlesi geldi. Sadece kadınların oturacağı pembe banklar vatandaşların ilgisini çekerken kafaları da bir hayli karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Pozitif ayrımcılık değil, ayrıştırma"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın