onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Pembe Otobüsten Sonra Pembe Bank: İznik Belediyesi Kadınlar İçin 'Pembe Bank' Uygulamasını Hayata Geçirdi

Pembe Otobüsten Sonra Pembe Bank: İznik Belediyesi Kadınlar İçin 'Pembe Bank' Uygulamasını Hayata Geçirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 08:47

İçerik Devam Ediyor

Daha önce, kadınlar için özel olarak tasarlanmış pembe otobüsler gündeme gelmişti hatırlarsanız. Toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarına karşın kadınların toplu taşıma araçlarında karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve onlara daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini savunmuşlardı. Asıl mesele ile mücadele etmek yerine bulunan bu çözüm tepki toplamıştı. 

İznik Belediyesi'nden de pembe bank hamlesi geldi. Sadece kadınların oturacağı pembe banklar vatandaşların ilgisini çekerken kafaları da bir hayli karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Pozitif ayrımcılık değil, ayrıştırma"

"Pozitif ayrımcılık değil, ayrıştırma"

Pek çok kişi bunun ayrıştırmaya sebep olacağını söyleyerek uygulamaya tepki gösterdi. Bankların sürekli erkekler tarafından işgal edildiğini, yer bulamadıklarını belirten bazı vatandaşlar ise uygulamayı mantıklı buldu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın