Pembe Otobüsten Sonra Pembe Bank: İznik Belediyesi Kadınlar İçin 'Pembe Bank' Uygulamasını Hayata Geçirdi

Daha önce, kadınlar için özel olarak tasarlanmış pembe otobüsler gündeme gelmişti hatırlarsanız. Toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarına karşın kadınların toplu taşıma araçlarında karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve onlara daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini savunmuşlardı. Asıl mesele ile mücadele etmek yerine bulunan bu çözüm tepki toplamıştı.

İznik Belediyesi'nden de pembe bank hamlesi geldi. Sadece kadınların oturacağı pembe banklar vatandaşların ilgisini çekerken kafaları da bir hayli karıştırdı.