Almanya'da Çocuğu Ateşlenen Bir Anne Hastanede Yaşadığı Problemi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
29.11.2025 - 16:31

Her ülkenin sağlık sistemi farklı. Bu sistemler, ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına, kültürel yapılarına ve demografik özelliklerine bağlı olarak şekilleniyor. Bu durum, farklı ülkeleri ziyaret eden ya da orada yaşamaya başlayan insanların zaman zaman ciddi problemler yaşamasına sebep olabiliyor. 

Almanya'da çocuğu ateşlenen bir anne, hastanede yaşadığı problemi anlattı. Doktorun daha sonra gelmesini söylediğini belirten anne, duruma isyan etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu nasıl bir sistem, nasıl bir saçmalık?"

Çocuğunun günlerdir 40 derece ateşle mücadele ettiğini anlatan anne, doktorun şimdi gidip 2 gün sonra tekrar gelmesini söylediğini anlattı. Özellikle çocuklarda yüksek ateş durumunda hızlı müdahale oldukça önemli. Geç kalınması durumunda geri dönüşü olmayan sonuçlar meydana gelebiliyor. Anne de bu sebeple yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

