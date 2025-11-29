Her ülkenin sağlık sistemi farklı. Bu sistemler, ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına, kültürel yapılarına ve demografik özelliklerine bağlı olarak şekilleniyor. Bu durum, farklı ülkeleri ziyaret eden ya da orada yaşamaya başlayan insanların zaman zaman ciddi problemler yaşamasına sebep olabiliyor.

Almanya'da çocuğu ateşlenen bir anne, hastanede yaşadığı problemi anlattı. Doktorun daha sonra gelmesini söylediğini belirten anne, duruma isyan etti.