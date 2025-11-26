Bir Kafede Oturan Öğretmen ve Veliler Bir İçecekle Uzun Süre Oturdukları Gerekçesiyle Kovulduğunu İddia Etti

Kafelerde tek bir içecekle uzun saatler vakit geçirmek, uzun zamandır bir tartışma konusu. Bu durum, birçok kişi tarafından tartışılıyor ve farklı görüşler var. Bu durum, hem kafe sahipleri hem de müşteriler arasında zaman zaman problemlere yol açıyor.

Bir kafede oturan veliler, kafe sahibi tarafından mekandan kovuldu. İddiaya göre tek bir içecekle uzun süre oturan grup mekan sahibi tarafından kafede istenmedi. Yaşanan arbede kovulan müşterilerden biri tarafından kaydedildi.