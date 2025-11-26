onedio
Aydın'da Bir Bankanın Alarmlarının Çalması Üzerine Olay Yerine Giden Polis Kapıda Kedi ile Karşılaştı

Aydın'da Bir Bankanın Alarmlarının Çalması Üzerine Olay Yerine Giden Polis Kapıda Kedi ile Karşılaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.11.2025 - 12:46

Kediler dünyanın en başına buyruk canlıları. Ne zaman ne yapacakları asla belli olmuyor. İçgüdülerinin peşinden giden bu sevimli hayvanlar her an bizi şaşırtacak yeni bir şey bulabiliyor. Bu onların doğasının bir parçası. Bu nedenle, bir kedi sahibi olmak, her anı sürprizlerle dolu bir macera anlamına geliyor. 

Kuşadası'nda bir bankanın alarmlarının ötmesi üzerine polis olay yerine geldi. Kapıda ise beklenmedik bir sürprizle karşılaştıralar.

Ortalığı ayağa kaldırdı.

Ortalığı ayağa kaldırdı.

Alarmın çalması üzerine bankaya giden polisler kapıda kedi ile karşılaştı. Bankada uyuyakaldığı düşünülen kedinin sakince kapının açılmasını bekleyen kedinin o anları sosyal medyada viral oldu.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
