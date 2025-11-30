Yaşlı Bakım Evinde Çalışan Bir Kadın Gördüklerine İsyan Ederek Bakanlığa Seslendi

Yaşlı bakım evleri toplum için hayati öneme sahip. Bu yüzden her birinin düzenli ve etkin bir işleyişe sahip olması gerekiyor. Bu kurumların yaşlılarımızı koruyup kollarken, onlara hak ettikleri huzur ve konforu sağlamaları gerekiyor. Bu hem yaşlılarımız hem de aileleri için oldukça önemli.

Bir yaşlı bakım evinde görev yapan paramedik, gördüklerinin ardından isyan ettiği bir video çekti. 'Yaşlı bakım evlerini Allah ıslah etsin.' diyen kadın bakanlıklara seslendi.