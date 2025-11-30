onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yaşlı Bakım Evinde Çalışan Bir Kadın Gördüklerine İsyan Ederek Bakanlığa Seslendi

Yaşlı Bakım Evinde Çalışan Bir Kadın Gördüklerine İsyan Ederek Bakanlığa Seslendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 14:27 Son Güncelleme: 30.11.2025 - 14:30

İçerik Devam Ediyor

Yaşlı bakım evleri toplum için hayati öneme sahip. Bu yüzden her birinin düzenli ve etkin bir işleyişe sahip olması gerekiyor. Bu kurumların yaşlılarımızı koruyup kollarken, onlara hak ettikleri huzur ve konforu sağlamaları gerekiyor. Bu hem yaşlılarımız hem de aileleri için oldukça önemli.

Bir yaşlı bakım evinde görev yapan paramedik, gördüklerinin ardından isyan ettiği bir video çekti. 'Yaşlı bakım evlerini Allah ıslah etsin.' diyen kadın bakanlıklara seslendi.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1995...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Hasta bakıcı adama bağırarak hakaret etti."

"Hasta bakıcı adama bağırarak hakaret etti."

Hastaların bakımlarını gerçekleştiren kişilerin bilgisiz ve tecrübesiz olduğunu belirten kadın hasta başına az sayıda personel düştüğünü söyledi. Ayrıca bakımı gerçekleştiren kişilerin yetersiz olduğunu belirten kadın '__Hemşire hastanın ilaçlarını karıştırıyordu, ilaçları bilmiyordu.' diyerek durumun ne kadar ciddi olduğunu anlattı. Bir hasta bakıcının hastalardan birine hakaret ettiğine de şahit olan kadın, yaşlı bakım evi seçerken çok dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın