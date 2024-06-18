Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
İnsanın Gününü Zehreden Migren Atağına Karşı Alabileceğiniz Önlemler

İnsanın Gününü Zehreden Migren Atağına Karşı Alabileceğiniz Önlemler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 15:01

Migren ataklarını daha iyi öngörebileceğiniz ve önleyebileceğiniz birçok yol vardır. Teknikler arasında migren günlüğü tutmak, belirli takviyeleri almak ve daha fazlası yer alır. Hadi bu detayları hep birlikte öğrenelim...👇

Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak

Kaynak: https://www.healthline.com/health/mig...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Migren Araştırma Vakfı'na göre migren, ABD'de 39 milyon, dünya genelinde ise 1 milyar erkek, kadın ve çocuğu etkileyen olağanüstü yaygın bir nörolojik hastalıktır.

Migren Araştırma Vakfı'na göre migren, ABD'de 39 milyon, dünya genelinde ise 1 milyar erkek, kadın ve çocuğu etkileyen olağanüstü yaygın bir nörolojik hastalıktır.

Kaynak

Yüksek sesler, parlak ışıklar ve diğer duyusal uyarım biçimleri migreni tetikleyebilir.

Yüksek sesler, parlak ışıklar ve diğer duyusal uyarım biçimleri migreni tetikleyebilir.

Maruz kalmayı en aza indirmek için gece araba kullanmaktan, kalabalık mekanlardan kaçının ve ekran parlaklığını azaltın.

Çikolata, kırmızı şarap, işlenmiş etler ve tatlandırıcılar gibi bazı yiyecek ve içecekler migreni tetikleyebilir.

Çikolata, kırmızı şarap, işlenmiş etler ve tatlandırıcılar gibi bazı yiyecek ve içecekler migreni tetikleyebilir.

Diyet tetikleyicilerini takip etmek ve bunları azaltmak veya ortadan kaldırmak atakları önlemeye yardımcı olabilir.

Diyetinizin, yaptığınız egzersiz, hava koşullarının, duygularınızın, aldığınız ilaçların ve baş ağrısı oluşumlarının ayrıntılı bir kaydını tutmak, belirli migren tetikleyicilerini belirlemeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Diyetinizin, yaptığınız egzersiz, hava koşullarının, duygularınızın, aldığınız ilaçların ve baş ağrısı oluşumlarının ayrıntılı bir kaydını tutmak, belirli migren tetikleyicilerini belirlemeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Hormonal dalgalanmalar, özellikle adet dönemlerinde, migreni tetikleyebilir.

Hormonal dalgalanmalar, özellikle adet dönemlerinde, migreni tetikleyebilir.

Bu zamanlarda yiyecek ve egzersizin izlenmesi ve muhtemelen doğum kontrol yöntemlerinin ayarlanması semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Magnezyum gibi takviyeler migreni önlemeye yardımcı olabilir.

Magnezyum gibi takviyeler migreni önlemeye yardımcı olabilir.

Uygun bitkisel ilaçlar ve reçetesiz takviyeler hakkında bir sağlık uzmanına danışılması önerilir.

Düzenli bir programda yemek yemek ve uyumak çok önemlidir.

Düzenli bir programda yemek yemek ve uyumak çok önemlidir.

Migreni önlemek için öğün atlamaktan kaçının, susuz kalmayın ve 7-8 saat uyuyun. Meditasyon ve yoga gibi rahatlama teknikleriyle stresi yönetin ve egzersize bağlı migren riskini azaltmak için düşük yoğunluklu egzersizleri tercih edin.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın