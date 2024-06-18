İnsanın Gününü Zehreden Migren Atağına Karşı Alabileceğiniz Önlemler
İnsanın Gününü Zehreden Migren Atağına Karşı Alabileceğiniz Önlemler
Kaynak: https://www.healthline.com/health/mig...
Migren ataklarını daha iyi öngörebileceğiniz ve önleyebileceğiniz birçok yol vardır. Teknikler arasında migren günlüğü tutmak, belirli takviyeleri almak ve daha fazlası yer alır. Hadi bu detayları hep birlikte öğrenelim...👇
Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Migren Araştırma Vakfı'na göre migren, ABD'de 39 milyon, dünya genelinde ise 1 milyar erkek, kadın ve çocuğu etkileyen olağanüstü yaygın bir nörolojik hastalıktır.
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Yüksek sesler, parlak ışıklar ve diğer duyusal uyarım biçimleri migreni tetikleyebilir.
Çikolata, kırmızı şarap, işlenmiş etler ve tatlandırıcılar gibi bazı yiyecek ve içecekler migreni tetikleyebilir.
Diyetinizin, yaptığınız egzersiz, hava koşullarının, duygularınızın, aldığınız ilaçların ve baş ağrısı oluşumlarının ayrıntılı bir kaydını tutmak, belirli migren tetikleyicilerini belirlemeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı olabilir.
Hormonal dalgalanmalar, özellikle adet dönemlerinde, migreni tetikleyebilir.
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Magnezyum gibi takviyeler migreni önlemeye yardımcı olabilir.
Düzenli bir programda yemek yemek ve uyumak çok önemlidir.
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