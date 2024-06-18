İnsanın Gününü Zehreden Migren Atağına Karşı Alabileceğiniz Önlemler

Migren ataklarını daha iyi öngörebileceğiniz ve önleyebileceğiniz birçok yol vardır. Teknikler arasında migren günlüğü tutmak, belirli takviyeleri almak ve daha fazlası yer alır. Hadi bu detayları hep birlikte öğrenelim...👇

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