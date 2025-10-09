onedio
İnsana Hayatı Zehreden Migrenin Çözümü Bağırsaklarınızda Gizli Olabilir

Ömer Faruk Kino
09.10.2025 - 11:31

Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan, hayatını şiddetli baş ağrılarıyla geçiriyor. Migren, mide bulantısı ve ışığa aşırı duyarlılık gibi belirtilerle hayatı adeta bir kabusa çevirebiliyor. Migrenle mücadelede akla ilk olarak ağır ilaçlar gelse de, bu dayanılmaz atakları dindirmenin başka bir yolu olabilir: Bağırsak sağlığınız.

Dünyada en yaygın üçüncü hastalık olarak kabul edilen migrenin kesin nedeni hala tam olarak bilinmiyor.

Araştırmalar, migren atakları sırasında beyinde anormal elektriksel ve kimyasal aktivitelerin yükseldiğini, bunun da ağrı, mide bulantısı, kusma ve görme bozukluğu gibi belirtilerle sonuçlandığını gösteriyor.

Migreni tetikleyen faktörler arasında stres, hormonal değişiklikler, uykusuzluk, uzun süreli açlık, hava koşulları ve beslenme alışkanlıkları öne çıkıyor. Uzmanlara göre migrenle baş etmenin sırrı, bu tetikleyicileri tanıyıp kontrol altına almakta yatıyor. Peki ya işin merkezinde bağırsaklarımız varsa?

Bilim insanları, migren ile sindirim sistemi arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Beyin ve bağırsaklar, “beyin-bağırsak ekseni” adı verilen bir sinir ağı ile doğrudan iletişim kuruyor. Bu sistem sayesinde bağırsak sağlığı, beyin fonksiyonlarını ve hatta ruh halimizi bile etkileyebiliyor.

Migren sırasında yaşanan bulantı ve karın ağrısı gibi belirtiler bu ilişkinin bir sonucu. Üstelik sürekli ağrı kesici kullanımı, bağırsak duvarını zayıflatıp geçirgen bağırsak sendromu gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu durum da migren ataklarını daha sık hale getirebiliyor.

Yeni araştırmalar, migreni olan kişilerin bağırsak mikrobiyomlarında nitratı parçalayan bakterilerin daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bu bakterilerin fazla olması, migreni tetikleyen etkenlerden biri olarak görülüyor. Ayrıca, migrene sahip kişilerin bağırsaklarındaki bakteri çeşitliliğinin daha az olduğu da tespit edildi.

Araştırmacılar, katılımcılara probiyotik tedavisi uyguladıklarında migren ataklarının sıklığı ve şiddetinin azaldığını gözlemledi.

Peki uzmanlar migreni hafifletmek için nasıl alışkanlıklar edinmemizi öneriyor? 

  • Antienflamatuar beslenme: Akdeniz tipi diyet, vücuttaki iltihap seviyesini düşürerek migreni hafifletebilir. Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak büyük önem taşır.

  • Probiyotik gıdalar: Yoğurt, kefir, turşu, kimchi, kombu çayı, ekşi mayalı ekmek, tarhana ve peynir gibi gıdalar bağırsak mikrobiyotasını güçlendirir.

  • Uzman desteği: Probiyotik takviyeleri kişisel ihtiyaçlara göre bir uzman kontrolünde kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, bağırsak sağlığını korumak sadece sindirim için değil, migren ataklarını hafifletmek için de güçlü bir adım olabilir.

