İnsana Hayatı Zehreden Migrenin Çözümü Bağırsaklarınızda Gizli Olabilir

Beyin ve bağırsaklar, “beyin-bağırsak ekseni” adı verilen bir sinir ağı ile doğrudan iletişim kuruyor. Bu sistem sayesinde bağırsak sağlığı, beyin fonksiyonlarını ve hatta ruh halimizi bile etkileyebiliyor.

Migren sırasında yaşanan bulantı ve karın ağrısı gibi belirtiler bu ilişkinin bir sonucu. Üstelik sürekli ağrı kesici kullanımı, bağırsak duvarını zayıflatıp geçirgen bağırsak sendromu gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu durum da migren ataklarını daha sık hale getirebiliyor.