İnsana Hayatı Zehreden Migrenin Çözümü Bağırsaklarınızda Gizli Olabilir
Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan, hayatını şiddetli baş ağrılarıyla geçiriyor. Migren, mide bulantısı ve ışığa aşırı duyarlılık gibi belirtilerle hayatı adeta bir kabusa çevirebiliyor. Migrenle mücadelede akla ilk olarak ağır ilaçlar gelse de, bu dayanılmaz atakları dindirmenin başka bir yolu olabilir: Bağırsak sağlığınız.
Dünyada en yaygın üçüncü hastalık olarak kabul edilen migrenin kesin nedeni hala tam olarak bilinmiyor.
Bilim insanları, migren ile sindirim sistemi arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu.
Yeni araştırmalar, migreni olan kişilerin bağırsak mikrobiyomlarında nitratı parçalayan bakterilerin daha fazla olduğunu gösteriyor.
