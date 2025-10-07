"Aman Ne Olacak" Demeyin: Uykusuz Geçen Geceler Ömrünüzden Ömür Götürüyor!
Kaynak: https://www.science.com/your-brain-lo...
Her gece uykuda geçirdiğimiz saatler, aslında hayatımızın üçte birine denk geliyor. Bu süre ne kadar boşa harcanmış zaman gibi gelse de aksine, beynimizin ve vücudumuzun kendini yenilediği en önemli süreçlerden biri. Yeni bir araştırma uykusuzluğun sadece yorgunlukla kalmadığını, beynimizin adeta ömrünü yediğini ortaya koydu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’de 40 ile 70 yaş arasındaki 27 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, kötü uyku alışkanlıklarına sahip kişilerin beyinleri incelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki kötü uyku neden bu kadar tehlikeli? Bilim insanları bunun arkasında iltihaplanma (inflamasyon) olduğunu düşünüyor.
Uzmanlar net konuşuyor: Beynin yaşlanmasını tamamen durduramayız, ama hızını kontrol edebiliriz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın