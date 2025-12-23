onedio
Yakınlaşma Sahneleri Düşüşe Engel Olamadı: 22 Aralık Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2025 - 12:01

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün finalinde Alya ve Cihan sevişmesi gerçekleşmişti. Heyecan uyandıran bu sahnenin ardından bu haftaki reyting sonuçları merak ediliyordu. 22 Aralık reyting sonuçlarında Uzak Şehir'in AB ve ABC1'de reytinglerini düşürdüğü ortaya çıktı. Rakibi Cennetin Çocukları ise 3 kategoride de reytinglerini artırdı.

22 Aralık Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?

Kaynak: TİAK

22 Aralık reyting sonuçlarına göre zirve yine Uzak Şehir'in oldu.

Geçtiğimiz hafta Alya ve Cihan'ın birlikte olmasının ardından bu hafta da yakınlıkları sürdü. Boran'ın Alya'yla Kanada vatandaşlığı için evlendiği ortaya çıktı. Alya ve Cihan yakınlaşmasının reyting sonuçlarına nasıl yansıdığı merak edildi.

Uzak Şehir, Total'de 16.22, AB'de 10.24, ABC1'de 14.44 reyting alarak zirvede yer almayı başardı.

Rakibi Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde reyting artırmayı başardı.

Cennetin Çocukları Total'de 4.57 ile 5., AB'de 4.61, ABC1'de ise 5.65 ile 3. sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol'danın reyting zirvesi yarışı da devam etti.

22 Aralık Pazartesi Total Reyting Sonuçları

22 Aralık Pazartesi AB Reyting Sonuçları

22 Aralık Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

