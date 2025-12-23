Yakınlaşma Sahneleri Düşüşe Engel Olamadı: 22 Aralık Reyting Sonuçları Belli Oldu
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün finalinde Alya ve Cihan sevişmesi gerçekleşmişti. Heyecan uyandıran bu sahnenin ardından bu haftaki reyting sonuçları merak ediliyordu. 22 Aralık reyting sonuçlarında Uzak Şehir'in AB ve ABC1'de reytinglerini düşürdüğü ortaya çıktı. Rakibi Cennetin Çocukları ise 3 kategoride de reytinglerini artırdı.
22 Aralık Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?
22 Aralık reyting sonuçlarına göre zirve yine Uzak Şehir'in oldu.
Rakibi Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde reyting artırmayı başardı.
22 Aralık Pazartesi Total Reyting Sonuçları
22 Aralık Pazartesi AB Reyting Sonuçları
22 Aralık Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları
