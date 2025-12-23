Anne, Cinayeti İtiraf Etti: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 Yaşındaki Çocukla İlgili Gerçekler Ortaya Çıkıyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen Ercan Yılmaz olayında, eski eşi Raziye Yıldız'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 4 yaşındaki kızı Emine aranırken, Ercan Yıldız'dan olan kızı yayına katılıp babasının öldürdüğünü iddia etmişti. Günlerdir 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine'nin akıbeti araştırılırken, dünkü yayının ardından Raziye Yıldız'dan önemli itiraf ve iddialar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görenleri dehşete düşüren bir olay işleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne Raziye Yıldız'ın itiraflarını ve açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın