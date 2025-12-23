onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Anne, Cinayeti İtiraf Etti: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 Yaşındaki Çocukla İlgili Gerçekler Ortaya Çıkıyor

Anne, Cinayeti İtiraf Etti: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 Yaşındaki Çocukla İlgili Gerçekler Ortaya Çıkıyor

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2025 - 11:01

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen Ercan Yılmaz olayında, eski eşi Raziye Yıldız'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 4 yaşındaki kızı Emine aranırken, Ercan Yıldız'dan olan kızı yayına katılıp babasının öldürdüğünü iddia etmişti. Günlerdir 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine'nin akıbeti araştırılırken, dünkü yayının ardından Raziye Yıldız'dan önemli itiraf ve iddialar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görenleri dehşete düşüren bir olay işleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görenleri dehşete düşüren bir olay işleniyor.

4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine'nin arandığı programda, küçük kızın üvey babası Ercan Yılmaz hakkında önemli iddialar ortaya atılmıştı. Öz kızı tarafından ortaya atılan iddialarda, Ercan Yılmaz'ın öz ve üvey kızlarına istismarda bulunduğu, üvey kızını öldürdüğü iddia edilmişti.

Küçük kızın annesi Raziye Yıldız, dünkü yayının ardından Müge Anlı'ya önemli itiraf ve iddialarda bulundu. Kızının öldürüldüğünü bildiğini dile getiren Raziye Yıldız, olay gecesi evde olduğunu dile getirdi. Ercan Yılmaz'ın kızını öldürdüğünü komşusundan öğrendiğini söyleyen Raziye Yıldız, 'Beni evden gönderdiği zaman yapmış' dedi.

Anne Raziye Yıldız'ın itiraflarını ve açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın