Astroloji Barına Hoş Geldin! Hangi İçeceğin Ruhu Seninkiyle Aynı?

Sen adrenalinle yaşayan, sınır tanımayan bir enerjisin! Bloody Mary senin içeceğin çünkü hem iddialı hem de herkese göre değil. İçinde baharat, limon, acı sos, kararlılık ve delilik var tıpkı sende olduğu gibi. Her yudumu cesaret ister, ama bu seni daha da canlı hissettirir. Sen bir ortama girdiğinde enerji hemen değişir; insanlar senin cesaretinden etkilenir, bazen de korkar. Çünkü sen sadece bir lider değilsin, aynı zamanda fırtınasın.