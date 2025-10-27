onedio
Astroloji Barına Hoş Geldin! Hangi İçeceğin Ruhu Seninkiyle Aynı?

Astroloji Barına Hoş Geldin! Hangi İçeceğin Ruhu Seninkiyle Aynı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 13:01

Burçlar sadece aşkı, karakteri ya da kariyeri değil; tarzını, zevkini ve hatta içeceğini bile belirler!

Kimi buz gibi bir kokteyl kadar çarpıcı, kimi sıcacık bir kahve gibi huzur dolu… Bazılarımız duygularını şarapla yumuşatır, kimimiz enerjisini soğuk demir bir espressoyla ortaya koyar.

Bu testte tek yapman gereken burcunu seçmek!

Burcun hangisi?

Bloody Mary

Bloody Mary

Sen adrenalinle yaşayan, sınır tanımayan bir enerjisin! Bloody Mary senin içeceğin çünkü hem iddialı hem de herkese göre değil. İçinde baharat, limon, acı sos, kararlılık ve delilik var  tıpkı sende olduğu gibi. Her yudumu cesaret ister, ama bu seni daha da canlı hissettirir. Sen bir ortama girdiğinde enerji hemen değişir; insanlar senin cesaretinden etkilenir, bazen de korkar. Çünkü sen sadece bir lider değilsin, aynı zamanda fırtınasın.

Latte

Latte

Sen konforun, huzurun ve lezzetin burcusun. Latte tam sensin çünkü hem sade hem zarif; ama içinde derin bir tatlılık gizli.

Sabah kahveni içmeden konuşmayan, sessizce dünyayı gözlemleyen bir ruhun var. Hayatı sindirerek yaşarsın; acele senin sözlüğünde yok. Latte gibi: sıcak, sakinleştirici, ama bir o kadar da tutkulu. İnsanlar seninle vakit geçirdiğinde kendini evde hissediyor.

Mojito

Mojito

Senin enerjin taze nane, lime ve soda karışımı gibi: ferah, eğlenceli, sürprizli. Mojito, sosyal ve meraklı doğanı mükemmel yansıtıyor. Bir yandan sohbetin yıldızısın, bir yandan da bir konuya asla uzun süre takılmazsın. Zihnin sürekli bir festival gibi.

Ama dikkat  fazla Mojito gibi, senin de fazlası baş döndürebilir!

Sıcak Çikolata

Sıcak Çikolata

Senin içeceğin sıcacık, tatlı ve nostaljik: sıcak çikolata! Duygusal, sevecen ve koruyucu ruhunu en iyi o yansıtıyor. Bir yudumunda çocukluk anıları, huzur ve sevgi var. Kıskançlığın bile tatlı  tıpkı köpüğün altında gizlenen minik kakao tanesi gibi. Senin yanında herkes kendini güvende hisseder, çünkü sen insanlara “ev” hissini veriyorsun

Şampanya

Şampanya

Senin içeceğin sıradan olamaz! Sahne ışıkları, parıltılar, kutlamalar… Hepsi sende. Şampanya senin ihtişamını, gururunu ve neşeni simgeliyor. Köpüklü, dikkat çekici ve pahalı  ama bir o kadar da keyifli. İnsanlar seni izlemekten keyif alıyor çünkü sen enerjinle ortamı ışıltıya boğuyorsun. Ama unutma: fazla şampanya, fazla ego gibi baş döndürebilir.

Yeşil Çay

Yeşil Çay

Senin içeceğin sade, rafine ve bilinçli: yeşil çay. Düzenli, planlı, sağlığına düşkün ve minimal bir ruha sahipsin. Yeşil çay, dinginliğini ve düşünsel derinliğini yansıtıyor. Sade görünürsün ama içinde fırtınalar saklıdır. Sen her şeyi detaylarıyla analiz eden, aynı zamanda zarif bir zararsızlıkla hareket eden birisin. Sessiz sakin bir bilge gibisin.

Pembe Gin Tonic

Pembe Gin Tonic

Senin içeceğin zarafet ve estetik dolu: pembe gin tonic! Dışarıdan bakıldığında şık, dengeli ve göz alıcısın. Ama bu zarafetin ardında karmaşık bir ruh var; karışımı nasıl hazırlarsan, ruh halin de öyle değişiyor. Gin tonic gibi: bir yudumu huzur, bir yudumu karmaşa. Ama her haliyle büyüleyicisin.

Kırmızı Şarap

Kırmızı Şarap

Sen derin, tutkulu, gizemli bir insansın. Kırmızı şarap senin ruhunu en iyi anlatan içecek çünkü her yudumu anlam, her tadı hikâye barındırıyor. İlk başta ağır gelir ama bir süre sonra alışkanlık yapar  tıpkı senin gibi. Kıskanç, korumacı ama aynı zamanda derin bir sevgi kapasitesine sahipsin. Bir Akrep sevilirse unutulmaz, terk edilirse affetmez. Senin içeceğin: gözlerle içilen bir sır.

Margarita

Margarita

Sen tam bir özgür ruhsun! Margarita senin spontane, maceraperest ve dışa dönük doğanı temsil ediyor. Buzlu kenarındaki tuz gibi, senin hayatında da tatlı ve tuzlu anlar iç içe. Riske girmekten korkmazsın, yeni tatlar denemek tam senlik. Bir ortamda seni gören herkes “Hayat bu işte!” der çünkü sen yaşam enerjisiyle insanları sarhoş edersin

Espresso

Sen kararlılığın ve disiplinin vücut bulmuş halisin. Espresso senin içeceğin çünkü sade, yoğun ve net. Bir yudumda hem sert hem karakterli bir tat verir   aynen senin gibi. Görev bilincin yüksek, duygularını bastırırsın ama içten içe inanılmaz derinsin. Seninle sohbet, yavaş yavaş açılan bir espresso aroması gibidir: sert başlar, sonra tatlıya döner.

Kombucha

Kombucha

Sen sıra dışı, yenilikçi ve bağımsızsın. Kombucha gibi farklı, sağlıklı ama deneysel bir ruhun var. Kimsenin aklına gelmeyecek fikirlerle ortaya çıkarsın; bazen insanlar seni anlamaz ama bir şekilde etkilenir. Kombucha’nın hafif ekşi ama ferah tadı gibi sen de alışınca vazgeçilmiyorsun. Gelecek senden sorulur!

Bellini

Bellini

Sen duygusal, romantik ve hayalperestsin. Bellini  yani şeftali püresiyle karıştırılmış şampanya  tam sana göre: tatlı, yumuşak ama baş döndürücü. Rüyaların, duyguların ve sanatsal yönünle çevrendekileri büyülersin. Sevdiğinde kendini tamamen verirsin, ama incindiğinde içine kapanırsın. Senin içeceğin: aşkın köpüklü hali.

