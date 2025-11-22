onedio
Bu Test Sana Stres Seviyeni Söylüyor!

İnci Döşer
22.11.2025 - 13:01

Hayat hepimizden farklı zamanlarda farklı yükler ister. Kimi iş yoğunluğuyla boğuşur, kimi duygusal karmaşalarla uğraşır, kimi ise fark etmeden içten içe stres biriktirir. Peki senin stres seviyen şu anda gerçekten hangi noktada?

Hadi teste!

1. Son zamanlarda uyku düzenin nasıl?

2. Bir plan aniden iptal olduğunda ne hissedersin?

3. Hangisi seni daha hızlı yorar?

4. Son zamanlardaki enerjini nasıl tanımlarsın?

5. Gün içinde kendine ayırdığın zaman ne kadar?

6. Sınırlarını korumak konusunda nasılsın?

7. Birinin küçük bir eleştirisi seni nasıl etkiler?

8. Yoğun bir günün ardından nasıl hissedersin?

9. Kendini en çok ne yaparken stresli hissediyorsun?

10. Gün içinde ne kadar sık sinirleniyorsun?

Senin stres seviyen çok düşük!

Sen stresi oldukça sağlıklı yöneten birisin. Duygusal dayanıklılığın yüksek, zorlayıcı durumlarda kolay kolay dağılmıyorsun. Kendini tanıyor, sınırlarını biliyor ve gerektiğinde “dur” diyebiliyorsun. Günlük tempoda iniş çıkışlar olsa da bunlar seni uzun vadede yormuyor. Bu durum hem ruhsal hem bedensel olarak büyük bir avantaj. Yine de bazen güçlü olduğun için fazla yük üstlenebiliyor olabilirsin; stres birikmeden ara ara kendini ödüllendirmeyi unutma.

Senin stres seviyen orta derecede!

Günlük yaşamın içinde yorgunluk ve yük hissi zaman zaman kendini gösteriyor. Genellikle iyi yönetiyorsun ama biriken küçük stresler dönem dönem seni zorluyor olabilir. Senden beklentiler arttığında biraz gerildiğin oluyor ancak toparlayacak gücün her zaman var. Bu seviyede dikkat etmen gereken, stresi içselleştirip biriktirmemek. Kendine bakım, molalar ve sosyal destek seni çok rahatlatacaktır. Doğru adımlarla bu seviyeyi kolayca düşürebilirsin.

Senin stres seviyen yüksek!

Hayat son zamanlarda seni epey sıkıştırmış gibi görünüyor. Enerjin düşük, zihnin dağınık olabilir ve küçük şeyler bile seni kolayca yoruyor olabilir. Bir süredir omuzlarında görünmeyen bir yük taşıyorsun. Bu stres seviyesi seni hem duygusal hem fiziksel olarak etkiliyor olabilir. Zorlandığını fark etmek güçlerinin bittiği anlamına gelmez; aksine bir şeyleri değiştirme zamanının sinyalidir. Kendini dinlemek, destek almak ve sorumluluk azaltmak sana çok iyi gelir.

Senin stres seviyen çok yüksek!

Ruhun bir süredir alarm veriyor olabilir. Uyku, iştah, motivasyon, odaklanma… Hepsi stres yüzünden etkilenmiş görünüyor. Duygusal olarak tükenmiş, fiziksel olarak da zorlanmış olabilirsin. Bu seviyedeki stres hiç hafife alınmamalı. Kendini sürekli tetikte hissediyor, her şeye karşı aşırı hassaslaşıyor olman çok doğal. Şu anda en önemli şey kendine şefkat göstermek ve yalnız olmadığını bilmek. Mümkünse profesyonel destek, daha hafif bir tempo ve güvenli alanlar oluşturmak seni yeniden ayağa kaldıracaktır.

