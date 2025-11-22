Bu Test Sana Stres Seviyeni Söylüyor!

Ruhun bir süredir alarm veriyor olabilir. Uyku, iştah, motivasyon, odaklanma… Hepsi stres yüzünden etkilenmiş görünüyor. Duygusal olarak tükenmiş, fiziksel olarak da zorlanmış olabilirsin. Bu seviyedeki stres hiç hafife alınmamalı. Kendini sürekli tetikte hissediyor, her şeye karşı aşırı hassaslaşıyor olman çok doğal. Şu anda en önemli şey kendine şefkat göstermek ve yalnız olmadığını bilmek. Mümkünse profesyonel destek, daha hafif bir tempo ve güvenli alanlar oluşturmak seni yeniden ayağa kaldıracaktır.