Bilinçaltında Aslında Neler Oluyor?
Bilinçaltı, günlük farkındalığımızın ötesinde çalışan küçük bir fabrikadır: korkular, istekler, alışkanlıklar ve çözülememiş duygular orada depolanır. Bu test, fark etmediğin bazı içsel eğilimleri, tepkilerini ve gölge kalıplarını nazikçe gün yüzüne çıkarmaya yönelik. Cevapların, bilinçaltının hangi temaların etrafında döndüğünü gösterecek!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni ve belirsiz bir durumla karşılaştığında ilk hislerin hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tekrar eden rüyalarda genelde ne tür temalar görürsün?
3. Ani bir tepki verdiğinde sonra ne hissedersin?
4. Tekrar eden kötü alışkanlıkların kökeninde ne ararsın?
5. Geçmişte yanlış giden bir ilişkiyi düşündüğünde aklına ilk ne gelir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayatında tekrar eden ilişki veya iş döngüleri görüyor musun?
7. Kendini yalnız hissettiğinde en yaygın davranışın hangisi?
8. Bilinçaltının sana mesaj verdiğini düşünür müsün?
9. Stresli bir durumda bedenin nasıl tepki verir?
10. Bir karar verirken hangi ses daha baskın olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilinçaltında aslında korkular var!
Bilinçaltında aslında özlem var!
Bilinçaltında aslında karmaşık şeyler yaşanıyor!
Bilinçaltında aslında bastırılmış duyguların var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın