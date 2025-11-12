Kontrol Takıntın Olabilir mi? Bu Testle Öğreniyoruz!
Her şeyin planlı gitmesini sevenlerden misin, yoksa akışına bırakmak senin için kabus mu Bazı insanlar için “kontrol” huzur demekken, bazıları için ciddi bir stres kaynağı. Bu test, ilişkilerden günlük hayata kadar her alanda “kontrol dürtünü” ölçüyor. Hazırsan, bakalım senin içindeki mini yöneticinin seviyesi ne kadar yüksek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Planların son anda iptal edildiğinde ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir grup etkinliğinde kararlar nasıl alınır?
3. Bir işi başkasına devretmen gerekse ne yaparsın?
4. Tatil planı yaparken nasıl davranırsın?
5. Sürprizlerden hoşlanır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgilinin “ben hallederim” demesi sana nasıl gelir?
7. Toplu işlerde biri hata yaptığında?
8. Günün planladığın gibi gitmedi…
9. Bir toplantıda sessiz kalmak zorunda olsan?
10. Bir problem olduğunda ilk refleksin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin kontrol takıntın falan yok!
Senin nadiren kontrol takıntın olabiliyor!
Senin kontrol takıntın çoğu zaman var!
Senin kesinlikle kontrol takıntın var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın