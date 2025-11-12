onedio
Kontrol Takıntın Olabilir mi? Bu Testle Öğreniyoruz!

Kontrol Takıntın Olabilir mi? Bu Testle Öğreniyoruz!

İnci Döşer
12.11.2025 - 10:08

Her şeyin planlı gitmesini sevenlerden misin, yoksa akışına bırakmak senin için kabus mu Bazı insanlar için “kontrol” huzur demekken, bazıları için ciddi bir stres kaynağı. Bu test, ilişkilerden günlük hayata kadar her alanda “kontrol dürtünü” ölçüyor. Hazırsan, bakalım senin içindeki mini yöneticinin seviyesi ne kadar yüksek!

1. Planların son anda iptal edildiğinde ne hissedersin?

2. Bir grup etkinliğinde kararlar nasıl alınır?

3. Bir işi başkasına devretmen gerekse ne yaparsın?

4. Tatil planı yaparken nasıl davranırsın?

5. Sürprizlerden hoşlanır mısın?

6. Sevgilinin “ben hallederim” demesi sana nasıl gelir?

7. Toplu işlerde biri hata yaptığında?

8. Günün planladığın gibi gitmedi…

9. Bir toplantıda sessiz kalmak zorunda olsan?

10. Bir problem olduğunda ilk refleksin ne olur?

Senin kontrol takıntın falan yok!

Hayatın, coşkulu bir nehir gibi akıp gitmesi gerektiğine inanıyorsun. Her şeyin önceden planlanmasına, her adımın önceden belirlenmesine ihtiyaç duymuyorsun. Senin için önemli olan, hayatın ritmine ayak uydurmak, anı yaşamak ve içinde bulunduğun durumla uyum sağlamak. Etrafındakiler seni genellikle 'rahat' biri olarak tanımlıyor. Ancak bu rahatlık, sadece dışarıdan bakıldığında görünen bir durum. Aslında bu, içinde bulunduğun özgüvenin bir yansıması. Çünkü sen, kontrol etmeden de güçlü olunabileceğini, hayatın akışına bırakıldığında da güçlü durabilmeyi başarıyor ve bunu herkese kanıtlıyorsun. Bu duruşunla, hayatın sadece kontrol edildiğinde değil, aynı zamanda serbest bırakıldığında da güzel olduğunu gösteriyorsun. Sen, hayatın akışına karşı koymanın değil, onunla birlikte hareket etmenin gücünü keşfedenlerdensin.

Senin nadiren kontrol takıntın olabiliyor!

Senin için hayat, bir yandan dikkatli planlamayı gerektirirken, diğer yandan da esnekliği savunur. İşlerin düzgün bir şekilde ilerlemesini tercih edersin, ancak küçük aksaklıkların hayatın tuz ve biberi olduğunu da kabul edersin. Senin bu rahat tavrın, etrafındakilere bir çeşit güven verir. Herkes senin sistematik düşünme yeteneğini bilir ve bu yüzden sana yönlendirme konusunda büyük bir güven duyar. Ancak sen, her ne kadar işlerin düzgün gitmesini sağlamak için planlar yapmayı sevsen de, kontrol etmekten ziyade yön verme eğilimindesin. Bu, senin kontrol etme ihtiyacını değil, daha çok etrafındakilere yardımcı olma ve onları doğru yöne yönlendirme isteğini yansıtır. Bu dengeli yaklaşımın, senin olgun ve güvenilir bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Seninle birlikte olanlar, hem planlama yeteneğine, hem de esnekliğine hayran kalır. Bu, seni hem güvenilir hem de keyifli bir arkadaş yapar. İşte bu yüzden, seninle zaman geçirmek her zaman keyifli ve öğretici bir deneyimdir.

Senin kontrol takıntın çoğu zaman var!

Hayatının her anında kusursuzluğun peşinden koşan biri olduğunu biliyoruz. Her şeyin tam da hayal ettiğin gibi olması gerektiğine olan inancın, senin en belirgin özelliklerinden biri. Bir planın, düşlediğin gibi sonuçlanmaması durumunda, zihnindeki uyarı çanları çalmaya başlıyor. Bu durum, senin ne kadar sorumluluk sahibi biri olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durumun bir de zor tarafı var: Bazen kendini ve çevrendeki insanları gereksiz bir baskı altına alabiliyorsun. Hayatın her anını kontrol etmeye çalışmak yerine, bazen akışa bırakıp, olayların kendi seyrinde ilerlemesine izin vermelisin. Unutma, mükemmeliyetçilik her zaman en iyisi olmak zorunda değil; bazen 'yeterince iyi' olmak da bir başarıdır. İşte bu noktada, hayatın tadını çıkarmanın ve küçük ayrıntıları kaçırmamanın önemini anlamalısın. Çünkü hayat, her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir ve bu durum, aslında en güzel sürprizlerin kapısını aralayabilir.

Senin kesinlikle kontrol takıntın var!

Hayatın ritmini kontrol etmek, huzur verici bir güvenlik duygusu yaratır, değil mi? Ancak bu duygu, zaman zaman seni saran bir takıntıya dönüşebiliyor ve bu durum, senin kontrolünün dışında. Her şeyin senin istediğin gibi olması gerektiği düşüncesi, aksi durumlarla karşılaştığında seni bir panik havası içine sürüklüyor. Bu durum, sadece seni değil, çevrendeki insanları da yorabiliyor. Hayatın doğal akışına kendini bırakmayı öğrenmek, hata yapma olasılığını kabullenmek, belki de hayatı daha hafif yaşamanın anahtarı olabilir. Unutma ki, kontrol etmek her zaman her şeyi sıkı sıkıya tutmak anlamına gelmez. Bazen, kontrolü sağlamak için bazı şeyleri bırakmayı da bilmek gerekir. Bu, hayatın ritmini yakalamak ve onunla uyumlu bir dansa başlamak demektir. Bu dans, senin ve çevrendekilerin hayatını daha keyifli ve huzurlu bir hale getirebilir.

