Sen Son Beş Yılda Ne Kadar Değiştin?

Son beş yılını düşündüğünde, belki de bir dağın zirvesine tırmandın, belki de yeni bir dil öğrendin, belki de hayatının aşkıyla tanıştın. Ancak, bu heyecan verici ve belirleyici anlara rağmen, temel kişilik dinamiklerin, o eşsiz özün, hala aynı gibi görünüyor. Evet, belki duygusal ve davranışsal düzeyde minik evrimler yaşadın, belki alışkanlıklarında ufak tefek değişiklikler oldu. Ancak, özünde hala aynı sen varsın, istikrarlı ve doğru çizgini koruyan. Bunun kötü bir şey olduğunu kim söyleyebilir ki? Herkesin kendi güvenli alanı vardır ve bu alan bazı insanlar için, her türlü değişimden çok daha değerlidir. Bu alan, onların kendi küçük evrenleridir ve bu evrenin dışına çıkmak, onlar için her zaman rahatlatıcı olmayabilir. Yine de, hayatın melodisini biraz daha yüksek sesle dinlemeye ne dersin? Belki de hayatın sana fısıldadığı bu melodiyi biraz daha yüksek sesle dinlersen, hafif bir yenilenme, belki de bir değişim rüzgarı sana çok iyi gelebilir. Hayatın ritmini yakalamak ve bu ritme ayak uydurmak, belki de sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir, kim bilir?