Sen Hangi Duyguya Bağımlısın?
Bazen hayatın içinde fark etmeden aynı duygulara tutunur, bizi biz yapan hislerin peşinden gideriz. Kimi güven arar, kimi heyecanı bırakıp sakinliğe sığınır, kimi ise dramatik iniş çıkışlardan beslenir. Peki içten içe hangi duygunun senin için vazgeçilmez olduğunu biliyor musun? Hazırsan kalbinin en derin köşelerine doğru minik bir yolculuğa çıkıyoruz!
1. Bir sabah mutsuz uyandığında ilk yaptığın şey ne olur?
2. Birine bağlanırken en çok neye dikkat edersin?
3. Hayatta seni en hızlı motive eden şey nedir?
4. Tartışmalar sana nasıl hissettirir?
5. İnsanların sende en çok neyi sevdiğini düşünüyorsun?
6. Zor bir karar alman gerektiğinde genelde nasıl davranırsın?
7. Bir film izlerken seni en çok hangisi çeker?
8. Bir arkadaşın seni arayıp acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi, ne yaparsın?
9. İnsanlarla ilişkinde en çok ne ararsın?
10. Hayatının bir dönemini temsil eden kelime ne olurdu?
Sen huzura bağımlısın!
Sen sevgiye ve ilgiye bağımlısın!
Sen heyecan ve adrenaline bağımlısın!
Sen tutkuya bağımlısın!
