Ne Kadar Safsın?
Bazen iyi niyetin seni pırıl pırıl parlatır; bazen de fazla parlaklık göz alır, seni zor durumda bırakır. Bu test, sınırların nerede gevşediğini, hangi durumlarda fazla açık kapı bıraktığını ve saflık dozunun hangi seviyelerde dolaştığını ortaya çıkaracak!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni tanıştığın birine ne kadar kolay güvenirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Birinin seni kandırdığını fark ettiğinde ilk düşüncen ne olur?
3. Yardım ettiğin kişiden karşılık görmediğinde ne hissedersin?
4. İnsanların söylediklerine ne kadar çabuk inanırsın?
5. Biri senden para borç istediğinde ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir arkadaşın seni son anda ekince nasıl davranırsın?
7. İnsanların niyetlerini okumakta ne kadar iyisin?
8. Biri sana manipülatif davransa fark eder misin?
9. Bir ilişkiye başlarken beklentin nedir?
10. İnsanların senden kolayca faydalandığını hissettin mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen %100 safsın!
Sen %75 safsın!
Sen %50 safsın!
Sen %20 safsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın