Ne Kadar Safsın?

Senin kalbinde, büyüklüğü dağları aşan bir iyi niyet yatıyor. İnsanların gözlerindeki karanlık parıltıyı genellikle göz ardı ediyorsun; belki de bu karanlığı görmek istemiyorsun. Bu saf ve masum yaklaşımın, seni bir çekim merkezi haline getiriyor. Ancak bu durum, zaman zaman seni yara alabilir hale getiriyor. Herkesin hataları olabilir ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Bu yüzden, hızla affediyorsun ve insanlara kolayca güveniyorsun. Ancak çoğu zaman, kendini korumak için gerekli olan sınırları çizmekte zorlanıyorsun. Bu özelliklerin, seni son derece sevilebilir ve değerli kılıyor. Ancak içindeki o parlak ışığı korumak için, belki de bazı kapıları biraz kapatman gerekiyor. Unutma, bu seni daha güçlü bir birey haline getirecek. Kendini korumak ve sınırlarını belirlemek, asla yanlış bir davranış değil. Aksine, bu durum senin değerini artırır ve seni daha da sevilebilir kılar. Kendine olan güvenin ve sevgin, başkalarının sana olan sevgisini de artırır.