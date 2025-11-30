onedio
Ne Kadar Safsın?

Ne Kadar Safsın?

30.11.2025 - 13:01

Bazen iyi niyetin seni pırıl pırıl parlatır; bazen de fazla parlaklık göz alır, seni zor durumda bırakır. Bu test, sınırların nerede gevşediğini, hangi durumlarda fazla açık kapı bıraktığını ve saflık dozunun hangi seviyelerde dolaştığını ortaya çıkaracak!

Hadi teste!

1. Yeni tanıştığın birine ne kadar kolay güvenirsin?

2. Birinin seni kandırdığını fark ettiğinde ilk düşüncen ne olur?

3. Yardım ettiğin kişiden karşılık görmediğinde ne hissedersin?

4. İnsanların söylediklerine ne kadar çabuk inanırsın?

5. Biri senden para borç istediğinde ne yaparsın?

6. Bir arkadaşın seni son anda ekince nasıl davranırsın?

7. İnsanların niyetlerini okumakta ne kadar iyisin?

8. Biri sana manipülatif davransa fark eder misin?

9. Bir ilişkiye başlarken beklentin nedir?

10. İnsanların senden kolayca faydalandığını hissettin mi?

Sen %100 safsın!

Senin kalbinde, büyüklüğü dağları aşan bir iyi niyet yatıyor. İnsanların gözlerindeki karanlık parıltıyı genellikle göz ardı ediyorsun; belki de bu karanlığı görmek istemiyorsun. Bu saf ve masum yaklaşımın, seni bir çekim merkezi haline getiriyor. Ancak bu durum, zaman zaman seni yara alabilir hale getiriyor. Herkesin hataları olabilir ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Bu yüzden, hızla affediyorsun ve insanlara kolayca güveniyorsun. Ancak çoğu zaman, kendini korumak için gerekli olan sınırları çizmekte zorlanıyorsun. Bu özelliklerin, seni son derece sevilebilir ve değerli kılıyor. Ancak içindeki o parlak ışığı korumak için, belki de bazı kapıları biraz kapatman gerekiyor. Unutma, bu seni daha güçlü bir birey haline getirecek. Kendini korumak ve sınırlarını belirlemek, asla yanlış bir davranış değil. Aksine, bu durum senin değerini artırır ve seni daha da sevilebilir kılar. Kendine olan güvenin ve sevgin, başkalarının sana olan sevgisini de artırır. Kendini korumak ve sınırlarını belirlemek, asla yanlış bir davranış değil. Aksine, bu durum senin değerini artırır ve seni daha da sevilebilir kılar. Kendine olan güvenin ve sevgin, başkalarının sana olan sevgisini de artırır.

Sen %75 safsın!

Kendine has bir masumiyetin var, kötülük senin sözlüğünde yok. İnsanlarla aranda bir çekim alanı oluşuyor, sanki bir çırpıda dostluk bağı kurabiliyorsun. Evet, bazen küçük ayrıntıları gözden kaçırabiliyorsun ama farkına vardığında durumu toparlamakta üstüne yok. Bu saf ve temiz hali seni hem biraz hassas yapıyor hem de insanları sana çeken bir cazibe katıyor. Eğer biraz daha gözlem yapabilirsen, hayatında çok daha sağlam ve dengeli ilişkiler kurabilirsin. Bu senin için bir dönüm noktası olabilir.

Sen %50 safsın!

Bir yandan iyi niyetli, bir yandan da farkındalığı yüksek biri olduğunu söyleyebiliriz senin için. İnsanları ilk anda kötü olarak etiketlemek yerine, onları eylemleri ve davranışları üzerinden değerlendiriyorsun. Yani ne safça bir iyimserlik içindesin, ne de paranoyak bir kuşkucu. Sen tam olarak dengeyi yakalamış bir bireysin. Bir yandan sınırlarını belirlemekte ustasın, diğer yandan kalbin her daim açık, yeni bağlantılara ve dostluklara hazır. İnsanlarla olan ilişkilerinde, gerekli olan sınırları çizmekten çekinmiyor, ama aynı zamanda onları anlamak ve kabul etmek için de kalbin her zaman açık. Bu dengeyi kurabilmek herkesin harcı değil, ama sen bu konuda oldukça başarılısın. Dolayısıyla, ne safsın ne paranoyak; tam kararında bir yerdesin. Bu dengeyi kurmayı başaran nadir insanlardan birisin. Sınır koymayı biliyor, yine de açık kalbinle bağlar kuruyorsun. Bu, sağlam bir denge kurmuş olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, seni tanıyan herkes bu dengeli kişiliğini takdir ediyor ve seninle vakit geçirmekten keyif alıyor.

Sen %20 safsın!

Bir bakışta insanların niyetlerini çözer, hızla analiz edersin. Kendini kolay kolay kandırtmazsın, çünkü küçük işaretleri bile gözünden kaçırmaz, davranışlarından hızla sonuç çıkarırsın. Bu özelliklerin, seni hayatın zorluklarından korurken, bazen fazla temkinli davranmana ve belki de gereğinden fazla korunaklı olmana neden olabilir. Seninle kimse başa çıkamaz çünkü tedbirin güçlü, içgörün keskin. İyi niyetli insanlara alan açabilirsin ama bu, duvarlarını indireceğin anlamına gelmez. Yine de, bu duvarlar seni hayatın zorluklarına karşı epey güvende tutuyor. Bir nevi süper gücün var aslında; insanları ve durumları hızla analiz edebilme yeteneğin. Bu yeteneğin, seni hayatın sert rüzgarlarından koruyor ve belki de biraz fazla temkinli olmana neden oluyor. Ama bu tamamen normal, çünkü senin için önemli olan güvende olmak. İyi niyetli insanlara karşı kapılarını açabilirsin, ama bu demek değil ki herkese güveniyorsun. Duvarların hala orada duruyor ve seni dış dünyanın tehlikelerinden koruyor. İçgörün ve analiz yeteneğin, seni bir adım öne taşıyor ve hayatın zorluklarına karşı koruyor.

