Bu Test En Büyük Korkunu Ortaya Çıkarıyor!
Herkesin içinde sakladığı bir korku vardır: Kimisi yalnız kalmaktan çekinir, kimisi kontrolü kaybetmekten, kimisi ise bilinmezliğin karanlığından. Bu test, davranış biçimlerinden düşünce tarzına kadar birçok detayı analiz ederek en baskın korkunu ortaya çıkarıyor.
Hadi teste!
1. Karanlık bir yerden geçmen gerekiyor. İlk düşüncen ne olur?
2. Gece evde yalnızsın ve bir ses duydun. Ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın planı son anda iptal ediyor. Senin için anlamı?
4. Uçağa bineceksin. İlk his?
5. Bir ilişkide seni en çok zorlayan şey?
6. Bir dizide en gergin bulduğun sahne tipi?
7. Gelecek hakkında düşündüğünde ne fark ediyorsun?
8. Gece rüyanda bir kabus görsen genelde konusu ne olur?
9. Bir seçim yaparken seni en çok zorlayan şey?
10. Bir yabancıyla konuşman gerektiğinde hissettiğin?
Senin en büyük korkun kontrolü kaybetmek!
Senin en büyük korkun yalnız kalmak!
Senin en büyük korkun belirsizlik ve bilinmeyen!
Senin en büyük korkun hayal kırıklığı yaşamak!
