Biraz korkutucu, biraz gizemli, biraz da heyecan verici değil mi? Evet, senin en büyük korkun: karanlık ve bilinmeyenin getirdiği belirsizlik! İşte bu, senin hikayenin en çarpıcı kısmı. Görmediğin, bilmediğin, hatta açıklayamadığın şeyler... Bunların hepsi senin hikayenin en gizemli bölümünü oluşturuyor. Biraz da mantıktan bahsedelim mi? Evet, sen her şeyin bir mantığı olsun isteyenlerdensin. Ama biliyoruz ki, hayatın karanlık taraflarının mantığı yok. İşte bu nokta, senin hikayenin en tedirgin edici kısmı. Belki de bu yüzden, karanlık ve bilinmeyenin getirdiği belirsizlik seni bu kadar etkiliyor. Çünkü bu belirsizlik, senin hikayenin en heyecan verici kısmını oluşturuyor. Ve belki de bu yüzden, bu belirsizlik seni bu kadar tedirgin ediyor. Çünkü bu belirsizlik, senin hikayenin en korkutucu kısmını oluşturuyor. Böylece, senin hikayenin en çarpıcı, en gizemli, en tedirgin edici ve en heyecan verici kısımları bir araya geliyor. Ve bu birleşim, senin hikayenin en büyüleyici kısmını oluşturuyor. İşte bu yüzden, senin hikayenin her bir parçası, senin en büyük korkunu oluşturuyor: karanlık ve bilinmeyenin getirdiği belirsizlik!