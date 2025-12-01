Seni Toksik Yapan Ne?
Hepimiz zaman zaman gölgemizin üzerine basarız; davranışlarımızın niyetimizi aşan bir yönü olur. Bu test, ilişkilerinde istemeden de olsa ortaya çıkan gölge tarafının ne olduğunu anlaman için hazırlandı. Kendini suçlamak için değil; fark edip dönüştürmek için bir pencere. Hazırsan, iç sesine küçük bir ışık tutalım.
Hadi teste!
1. Bir tartışmada ilk refleksin nedir?
2. Birinin seni eleştirmesine nasıl tepki verirsin?
3. Partnerin planı son anda değiştirirse?
4. Kıskançlıkla nasıl başa çıkarsın?
5. Birine güvendiğinde en büyük korkun ne?
6. Karar anında daha çok hangisi olur?
7. Bir hata yaptığında nasıl davranırsın?
8. Biri sana fazla yaklaşırsa reaksiyonun?
9. Tartışma sonrası ilk adımı kim atar?
10. Birinin sınır koymasına tepkin nasıl olur?
Seni toksik yapan pasif agresifliğin!
Seni toksik yapan kontrolcülüğün!
Seni toksik yapan ayrıntılı düşünmen!
Seni toksik yapan aşırı duygusallığın!
