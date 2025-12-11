10 Soruda Sınırlarını Ne Kadar Koruyabildiğini Öğreniyoruz!

Sınırlar, ilişkilerin ve ruh sağlığının görünmez ama en etkili çerçeveleridir. Kimileri için “hayır” demek kolaydır; kimileri ise başkalarını kırmamak, onay arayışı, suçluluk veya kaybetme korkusu yüzünden sınır koymakta zorlanır. Peki sen sınırlarını ne kadar koruyabiliyorsun?

Hadi teste!