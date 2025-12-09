İlişki Testi: Sadakatini Ölçüyoruz!

Sadakat, bir ilişkinin en temel yapı taşlarından biri. Kimimiz ilişkisinde duvar gibi sağlamdır, kimimizse duygusal dalgalanmalarda daha kırılgandır. Bu test, davranış kalıplarına, yaklaşımlarına ve duygusal sette duruşuna bakarak ilişkide ne kadar sadık ve bağlı biri olduğunu ortaya çıkaracak.

Hadi teste!