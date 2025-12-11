Senin Alınganlığın Ne Boyutta?

Sen genelde sözlerden kolay etkilenmeyen, duygusal iniş çıkışları hızlı atlatan birisin. Eleştiri karşısında savunma yerine çözüm arayışına giriyorsun; ilişkilerde güven yaratma ve devam ettirme konusunda doğal olarak rahatsın. Bu seni hem sosyal hem profesyonel alanda avantajlı kılar çünkü tartışmalar seni kolay yıpratmaz. Dikkat etmen gereken nokta, başkalarının daha hassas olduğu durumları fark edip gerektiğinde incitmeden yaklaşmak; çünkü senin “hassas değilim” tavrın başkalarını yanlış anlayabilir. Kendine göre kibar, ama empati dolu bir denge kurduğunda ilişkilerin daha da güçlenir.