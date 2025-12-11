Senin Alınganlığın Ne Boyutta?
Küçük sözler, beklenmedik sessizlikler veya espriye alınan bir bakış… Alınganlık bazen korunma mekanizmasıdır, bazen de iletişim tarzından kaynaklanır. Bu test, hangi durumlarda daha çok alınan biri olduğunu, tepkilerinin nedenlerini ve bunu nasıl yönetebileceğini keşfetmene yardımcı olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir arkadaşın şaka yollu seni eleştirdiğinde tepkin nasıl olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerin küçük bir randevuyu unutursa ne hissedersin?
3. İş yerinde fikrin göz ardı edildiğinde davranışın?
4. Sosyal medyada kimse paylaşımına yorum yapmazsa ne olur?
5. Birine yardım teklif ettiğinde reddedilirse?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Esprili eleştiriyi nasıl alırsın?
7. Arkadaş grubunda plan yapılırken çağrılmadığını öğrensen?
8. Yakın birinden ağır bir laf işitince ne yaparsın?
9. Küçük bir hatanı yüzüne vurduklarında tepkin?
10. Birinin seni takdir etmediğini düşündüğünde?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen hiç alıngan değilsin!
Sen bazen alıngan olabiliyorsun!
Sen çoğu zaman alıngansın!
Sen fazla alıngansın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın