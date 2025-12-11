onedio
Senin Alınganlığın Ne Boyutta?

Senin Alınganlığın Ne Boyutta?

İnci Döşer
İnci Döşer
11.12.2025 - 13:01

Küçük sözler, beklenmedik sessizlikler veya espriye alınan bir bakış… Alınganlık bazen korunma mekanizmasıdır, bazen de iletişim tarzından kaynaklanır. Bu test, hangi durumlarda daha çok alınan biri olduğunu, tepkilerinin nedenlerini ve bunu nasıl yönetebileceğini keşfetmene yardımcı olacak.

1. Bir arkadaşın şaka yollu seni eleştirdiğinde tepkin nasıl olur?

2. Partnerin küçük bir randevuyu unutursa ne hissedersin?

3. İş yerinde fikrin göz ardı edildiğinde davranışın?

4. Sosyal medyada kimse paylaşımına yorum yapmazsa ne olur?

5. Birine yardım teklif ettiğinde reddedilirse?

6. Esprili eleştiriyi nasıl alırsın?

7. Arkadaş grubunda plan yapılırken çağrılmadığını öğrensen?

8. Yakın birinden ağır bir laf işitince ne yaparsın?

9. Küçük bir hatanı yüzüne vurduklarında tepkin?

10. Birinin seni takdir etmediğini düşündüğünde?

Sen hiç alıngan değilsin!

Sen genelde sözlerden kolay etkilenmeyen, duygusal iniş çıkışları hızlı atlatan birisin. Eleştiri karşısında savunma yerine çözüm arayışına giriyorsun; ilişkilerde güven yaratma ve devam ettirme konusunda doğal olarak rahatsın. Bu seni hem sosyal hem profesyonel alanda avantajlı kılar çünkü tartışmalar seni kolay yıpratmaz. Dikkat etmen gereken nokta, başkalarının daha hassas olduğu durumları fark edip gerektiğinde incitmeden yaklaşmak; çünkü senin “hassas değilim” tavrın başkalarını yanlış anlayabilir. Kendine göre kibar, ama empati dolu bir denge kurduğunda ilişkilerin daha da güçlenir.

Sen bazen alıngan olabiliyorsun!

Sen orta seviyede alıngansın: bazen sözlerden etkileniyor, bazen gülüp geçiyorsun. İç dünyanda olayları evirip çevirme eğilimin var; anlık incinmeler kısa sürüyor ama iz bırakabiliyor. Genelde mantıklı davranıp ilişkinin devamını seçiyorsun; yalnız yalnızlık ya da dışlanma hisleri dönem dönem moralini bozuyor. Bu seviyede olman avantajdır çünkü hem empati kurabilir hem gerektiğinde sınır koyabilirsin.

Sen çoğu zaman alıngansın!

Sen kelimelere ve davranışlara karşı hassasiyet gösteriyorsun; bazen başkalarının niyetini kötü okuyup incinme eğilimindesin. Bu durum seni ilişkilerde savunmacı hale getirebilir, çünkü önceden korunma amacıyla mesafe koymayı seçiyorsun. Duygularını ifade etmekte bazen zorlanıp içe dönebiliyorsun; bu da karşı tarafın ne olduğunu anlamasını güçleştiriyor. Ancak bu aynı zamanda duygusal derinliğe sahip olduğunu gösterir — senin için ilişki anlamlı olmalı, bu yüzden kırılmak daha ağrılı olur.

Sen fazla alıngansın!

Senin hassasiyetin yüksek; sözler, bakışlar ve küçük ihmal bile derin yaralar açabiliyor. Bu seviyede alınganlık genelde geçmiş deneyimlerle desteklenir; güven kırıkları tekrarlandıkça korunma mekanizması güçlenir. İlişkilerde yüksek beklentilerin ve yoğun duygusal yatırımların var; o yüzden alınma yaşadığında kolay kolay toparlanmıyorsun. Bu durum seni hem kırılgan hem tutkulu yapar doğru insanla karşılaştığında inanılmaz bağlılık gösterebilirsin ama yanlış okunursan sık sık zarar görme riskin yüksek.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
