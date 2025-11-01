onedio
Havaalanını Birbirine Kattı: Uçağını Kaçıran Reha Muhtar Görevliyle Hararetli Bir Tartışmaya Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.11.2025 - 18:12

Reha Muhtar’ın bir havalimanında uçağını kaçırdığı ve yönlendirme yapan personele sert çıkıştığı anlar gündeme oturdu. Görüntülerde tartışma yaşayan Reha Muhtar'ın görevliye karşı sözleri dikkat çekti.

İşte o anlar:

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Reha Muhtar’ın havalimanında uçağını kaçırdığı, güvenlik noktasında telefonu elindeyken X-ray’den geçmek isteyince görevlilerle tartıştığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Reha Muhtar, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” sözleriyle dikkat çekti.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
