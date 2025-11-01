Havaalanını Birbirine Kattı: Uçağını Kaçıran Reha Muhtar Görevliyle Hararetli Bir Tartışmaya Girdi!
Reha Muhtar’ın bir havalimanında uçağını kaçırdığı ve yönlendirme yapan personele sert çıkıştığı anlar gündeme oturdu. Görüntülerde tartışma yaşayan Reha Muhtar'ın görevliye karşı sözleri dikkat çekti.
İşte o anlar:
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Reha Muhtar’ın havalimanında uçağını kaçırdığı, güvenlik noktasında telefonu elindeyken X-ray’den geçmek isteyince görevlilerle tartıştığı iddia edildi.
