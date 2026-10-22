Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Birer Hafta Arayla Diziye Veda Ediyor
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TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe iki ayrılık yaşanıyor. Venedik Elçisi Zeno’yu canlandıran Kaan Turgut 90. bölümde, Despina Hatun’a hayat veren Öznur Serçeler ise 91. bölümde diziye veda edecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda iki oyuncu birer hafta arayla kadrodan ayrılıyor.
Venedik Elçisi Zeno'yu canlandıran Kaan Turgut 90. bölümde diziye veda ediyor.
Despina Hatun'a hayat veren Öznur Serçeler de 91. bölümde diziden ayrılıyor.
Sezon başında kadrosu neredeyse baştan yenilenen Mehmed: Fetihler Sultanı'nda değişim sürüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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