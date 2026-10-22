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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Birer Hafta Arayla Diziye Veda Ediyor

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Birer Hafta Arayla Diziye Veda Ediyor

yerli dizi Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 12:38
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TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe iki ayrılık yaşanıyor. Venedik Elçisi Zeno’yu canlandıran Kaan Turgut 90. bölümde, Despina Hatun’a hayat veren Öznur Serçeler ise 91. bölümde diziye veda edecek. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda iki oyuncu birer hafta arayla kadrodan ayrılıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda iki oyuncu birer hafta arayla kadrodan ayrılıyor.

TRT 1'in salı akşamları yayınlanan dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, iki oyuncunun birer hafta arayla projeden ayrılacağı ortaya çıktı. Dizi, geçtiğimiz salı akşamı 89. bölümüyle ekrana gelmişti. Ayrılıklar ise önümüzdeki iki bölümde peş peşe yaşanacak.

Venedik Elçisi Zeno'yu canlandıran Kaan Turgut 90. bölümde diziye veda ediyor.

Venedik Elçisi Zeno'yu canlandıran Kaan Turgut 90. bölümde diziye veda ediyor.

İlk veda Kaan Turgut'tan gelecek. Dizide Venedik Elçisi Zeno karakterine hayat veren Turgut, 90. bölümle birlikte kadroya veda edecek.

Tarihte Zeno adı, Venedik'in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın sarayına gönderdiği elçi Caterino Zeno ile biliniyor. Venedik o yıllarda Osmanlı'ya karşı Uzun Hasan'la ittifak arayışındaydı.

Karakterin hikâyeden nasıl çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Zeno'nun ölümle mi yoksa sessiz bir dönüşle mi uğurlanacağı, izleyicilerin merak ettiği sorular arasında.

Despina Hatun'a hayat veren Öznur Serçeler de 91. bölümde diziden ayrılıyor.

Despina Hatun'a hayat veren Öznur Serçeler de 91. bölümde diziden ayrılıyor.

Ayrılık listesindeki ikinci isim Öznur Serçeler. Dizide Despina Hatun karakterini canlandıran Serçeler, bir hafta sonra yayınlanacak 91. bölümde son kez ekrana gelecek.

Despina Hatun, tarihte Trabzon Rum İmparatorluğu'nun prensesi olarak doğmuş ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la evlenmiş bir isim olarak biliniyor. Asıl adı Theodora Komnene olan Despina Hatun, Uzun Hasan'ın sarayında siyasi açıdan da etkili bir figürdü.

Sezon başında kadrosu neredeyse baştan yenilenen Mehmed: Fetihler Sultanı'nda değişim sürüyor.

Sezon başında kadrosu neredeyse baştan yenilenen Mehmed: Fetihler Sultanı'nda değişim sürüyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezona büyük bir kadro değişikliğiyle başlamıştı. Zaman atlamasıyla açılan yeni sezonda kadro, birkaç isim dışında neredeyse tamamen yenilenmişti. Yaz boyunca diziye peş peşe yeni oyuncular dahil olmuş, II. Bayezid gibi yeni karakterler hikâyeye eklenmişti. Yeni sezon devam ederken bu kez ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Öte yandan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Kaan Turgut'un veda edeceği 90. bölüm önümüzdeki salı, Öznur Serçeler'in son bölümü olacak 91. bölüm ise bir hafta sonra izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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