article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pendik'te Sel Felaketi: Suya Kapılan Araçtaki 2 Kişi Kayıp

Pendik'te Sel Felaketi: Suya Kapılan Araçtaki 2 Kişi Kayıp

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 08:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'un Pendik ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü. Aşırı yağış nedeniyle debisi hızla yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu, 34 HER 50 plakalı bir otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi.

Araç içerisinde bulunan 3 kişiden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, araçtaki D.A. ve F.D. ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Camı Kırıp Dala Tutunarak Kurtuldu

Camı Kırıp Dala Tutunarak Kurtuldu

Çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye ulaştırılan ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.D.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın tanığı olan Gebze Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, hastanede tedavi altına alınan kazazedenin verdiği bilgileri paylaştı.

Muhtar Özyurt, "Hafif yaralanan vatandaşımız, araçla suyun içinde yaklaşık 100-150 metre sürüklendikten sonra otomobilin camını kırarak dışarı çıktıklarını belirtti.

Muhtar Özyurt, "Hafif yaralanan vatandaşımız, araçla suyun içinde yaklaşık 100-150 metre sürüklendikten sonra otomobilin camını kırarak dışarı çıktıklarını belirtti.

Kendisi bir ağaç dalına tutunarak sudan çıkmayı başarmış. Ancak derenin debisi son derece yüksek' ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sınır Hattında Devam Ediyor

Arama Kurtarma Çalışmaları Sınır Hattında Devam Ediyor

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinin İstanbul-Kocaeli il sınırında bulunması ve derenin sularının Ömerli Barajı'na dökülmesi sebebiyle, Kocaeli'den Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ile Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de destek için bölgeye yönlendirildi.

Kayıp 2 kişiyi ve sel sularında kaybolan otomobili bulmak için dron destekli arama çalışmaları üç farklı noktada eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Kayıp 2 kişiyi ve sel sularında kaybolan otomobili bulmak için dron destekli arama çalışmaları üç farklı noktada eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Ekiplerin olumsuz hava şartlarına rağmen yürüttüğü çalışmalarda henüz bir ize rastlanamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
6
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın