Pendik'te Sel Felaketi: Suya Kapılan Araçtaki 2 Kişi Kayıp
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İstanbul'un Pendik ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü. Aşırı yağış nedeniyle debisi hızla yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu, 34 HER 50 plakalı bir otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi.
Araç içerisinde bulunan 3 kişiden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, araçtaki D.A. ve F.D. ise akıntıya kapılarak kayboldu.
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Camı Kırıp Dala Tutunarak Kurtuldu
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Muhtar Özyurt, "Hafif yaralanan vatandaşımız, araçla suyun içinde yaklaşık 100-150 metre sürüklendikten sonra otomobilin camını kırarak dışarı çıktıklarını belirtti.
Arama Kurtarma Çalışmaları Sınır Hattında Devam Ediyor
Kayıp 2 kişiyi ve sel sularında kaybolan otomobili bulmak için dron destekli arama çalışmaları üç farklı noktada eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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