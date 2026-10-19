Avrupa'da Protestolar Büyüyor: Fransa'dan Arnavutluk'a Göstericiler Ne İstiyor?

Fransa'da protestolar eylül sonunda Paris'in kuzeyindeki işçi mahallelerinde bulunan liselerde başladı. Öğrenciler öğretmen eksikliğine, yetersiz eğitim olanaklarına, bakımsız derslikler ile üniversiteye kabul sistemindeki belirsizliklere tepki gösterdi, bazı okullarda öğretmen açıkları yüzünden öğrenciler aylarca derslerinden geri kaldı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve hükümetin ekonomi politikalarından şikâyetçi kesimler de gösterilere katılınca eylemler büyüdü. Fransa'nın en büyük sendikalarından CGT öğrencilere destek vererek ücretlerin ve emekli aylıklarının artırılmasını, fiyatların düşürülmesini ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini istedi, 2018'de akaryakıt zammına karşı doğan Sarı Yelekliler hareketinin üyeleri de yürüyüşlere eşlik etti.

17 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yaklaşık 110 gösteri düzenlendi, İçişleri Bakanlığı en az 550 bin kişinin sokağa çıktığını açıkladı, katılımcı sayısına ilişkin tahminler 800 bine kadar yükseldi. Paris, Lyon, Marsilya, Bordeaux ve Limoges'daki gösterilerde polis ile bazı gruplar çatıştı, mağazalar yağmalandı ve Limoges'daki belediye binasında yangın çıktı. Başbakan Sébastien Lecornu 1200 kişinin gözaltına alındığını ve 150 polisin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şiddeti kınarken hükümet 3 bin ek yedek öğretmen görevlendirilmesine ve gelecek yıl için planlanan bazı üniversite kayıt ücreti artışlarının iptaline karar verdi. Ücret, emekli aylığı ve hayat pahalılığına ilişkin talepler ise karşılık bulmadı, protestolar Nisan 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Macron yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor.