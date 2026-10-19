Avrupa'da Protestolar Büyüyor: Fransa'dan Arnavutluk'a Göstericiler Ne İstiyor?
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Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Arnavutluk'ta son haftalarda başlayan protestolar 17-18 Ekim hafta sonunda yeni bir boyuta ulaştı. Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarına tepkisi yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilere dönüşürken, İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının evinden çıkarılması konut krizine karşı eylemlerin simgesi oldu. İtalya ve Portekiz'de hayat pahalılığı öne çıkarken Arnavutluk'ta öğrencilerin başlattığı gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifası isteniyor. Eylemler tek bir merkezden örgütlenmiyor ve göstericilerin talepleri geçim koşulları, kamu hizmetleri ve gençlerin geleceği başlıklarında kesişiyor.
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Fransa'da liselilerin eylemi ülkeye yayıldı.
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İspanya'da bir tahliye konut krizinin simgesi oldu.
Milano'da hayat pahalılığı yürüyüşü çatışmaya döndü.
Portekiz'de konut fiyatları iki katına çıktı.
Arnavutluk'ta öğrenciler Rama'nın istifasını istiyor.
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Göstericiler geçim ve gelecek istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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